Heinz Hartwig Böhmer ist neuer Dechant des Domkapitels Wurzen

Wurzen

Wechsel an der Spitze des Domkapitels: Am 3. März wählte das Gremium, dem sechs ehrenamtliche Domherren und seit 2020 erstmals einer Domherrin angehören, aus ihrer Mitte den 68-jährigen Heinz Hartwig Böhmer zu ihrem neuen Domdechanten. Böhmer löst somit nach elf Amtsjahren seinen Vorgänger Leo von Sahr-Schönberg ab.

Der Wurzener Dom St. Marien wird zwar auch als Gottesdienst- und Konzertort durch die evangelisch-lutherische Ortsgemeinde genutzt, er untersteht ihr aber nicht. Vielmehr verwaltet das Domkapitel den Dom, dessen Stiftherr der sächsische Landesbischof Tobias Bilz ist. Einmal im Jahr hält der Landesbischof beim Festgottesdienst zum Domherrentag die Predigt und beruft das Kollegium in die ehrenamtlichen Ämter. Insofern findet die offizielle Einführung des neuen Dechanten zum nächsten Domherrentag im Juni statt.

Der Domdechant ist eine Art Geschäftsführer

Wie Böhmer sagte, seien die Aufgaben des Domdechanten vergleichbar mit denen eines Geschäftsführers. „Ich vertrete also das Kapitel rechtlich nach außen hin, organisiere die Treffen und kümmere mich um die baulichen und finanziellen Dinge des Domes.“ In geistlich-theologischen Fragen wirkt hingegen der Dompropst. Jene Funktion hat seit 2006 der frühere Grimmaer Superintendent Christoph Richter inne.

Im Übrigen endet das Domherrenamt mit dem 75. Lebensjahr. Jedoch wirken die einstigen Mitglieder danach als Altdomherren weiter, indem sie das Kapitel beraten.

Böhmer ist bereits seit 2016 Wurzener Domherr

Heinz Hartwig Böhmer, seit nunmehr 2016 Wurzener Domherr, wurde 1952 in Südafrika geboren, ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und wohnt im Krostitzer Ortsteil Zschölkau (Landkreis Nordsachsen). Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer, machte danach seinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre am Fellow oft the Institute of Management Accountants in London und den Master of Business Leadership an der Universität Südafrika. Zu den Etappen seines beruflichen Werdegangs zählen: Unternehmensberater bei Price Waterhouse Coopers in Berlin, kaufmännischer Geschäftsführer der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH (Mibrag) sowie von 2001 bis 2015 die Geschäftsführung im kommunalen Unternehmensverbund Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA), darunter als Geschäftsführer der Kreiswerke Delitzsch.

Der Wurzener Dom St. Marien gleich neben dem Schloss prägt mit seinen beiden 42 Meter hohen Türmen das Stadtbild. Bischof Herwig von Meißen weihte die einstige Kollegiatstiftskirche im Jahr 1114. Quelle: Wolfgang Sens

Ehrenamtlich engagiert sich Böhmer seit 2002 in der Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen für den Kirchenbezirk Leipzig. So beispielsweise von 2008 bis 2020 als Vorsitzender des Finanzausschusses, seit 2008 als stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses und von 2012 bis 2014 im synodalen Sonderausschuss für Kirchenmusik.

Beigeordneter stoppt Bußgeldverfahren Gerald Lehne, Erster Beigeordneter des Landkreises Leipzig, hat jetzt eine Schlussstrich unter den Konflikt um den Knochenfund beim Bau der behindertengerechten Rampe am Wurzener Dom St. Marien gezogen. So stellte er als Dienstvorgesetzter der Unteren Denkmalschutzbehörde am Donnerstag das drohende Bußgeldverfahren gegenüber dem Domkapitel ein. „Während der Errichtung der Rampe am Eingangsbereich des Doms gab es nicht unerhebliche Kommunikationsprobleme und nicht immer klar abgestimmte Entscheidungsschritte“, begründete Lehne seine Anweisung. Diese Tatsachen seien jedoch keineswegs dem Domkapitel anzulasten. Vielmehr hätte aus Sicht des Beigeordneten bei der Vielzahl von Akteure eine bessere Koordination im Verfahren gut getan. „Daher bedauere ich ausdrücklich die entstandenen Unannehmlichkeiten und Verzögerungen.“ Zugleich zeigte sich Lehne erfreut, dass mit der neuen Rampe eine „ansprechende Lösung für behinderte Menschen und junge Familien mit Kinderwagen in meiner Heimatstadt gefunden wurde“. In einer ersten Reaktion auf die überraschende Nachricht aus Borna teilte Domherr Leo von Sahr-Schönberg wenig später mit: „Das ist der schönste ,amtliche Ostergruß‘, den ich jemals erhalten habe – vielen Dank!“ Darüber hinaus würdigte er die sachkundige Unterstützung des Beigeordneten. „Ohne Ihre seinerzeitige Initiative hätten wir die behindertengerechte Rampe nicht bauen können.“ Wie berichtet, warfen die Untere Denkmalschutzbehörde sowie das Landesamt für Archäologie dem Domkapitel vor, den Fund der Gebeine zu spät gemeldet und durch unsachgemäßes Vorgehen wichtige originale Sachzeugen vernichtet beziehungsweise einer fachwissenschaftlichen Untersuchung entzogen zu haben.

Dem Domkapitel stehen sieben Personen vor

Die sieben Mitglieder des Wurzener Domkapitels sind neben Dompropst Richter und Domdechant Böhmer folgende Personen: Theologe und Kirchenjurist Dietrich Lenk, Pfarrer und Theologieprofessor Wolfgang Ratzmann, Kirchenmusikdirektor und Domkantor im Ehrenamt Johannes Dickert, Thomas Müller, Diplomingenieur für Hochbau, Leo von Sahr-Schönberg, Senior des von Schönberg’schen Familienverbandes, sowie Domherrin und Oberlandeskirchenrätin Jördis Bürger.

Lesen Sie dazu auch:

Wurzener Domkapitel wehrt sich gegen Vorwürfe nach Knochenfund

Von Kai-Uwe Brandt