Jugendliche entgehen in Grechwitz bei Grimma nur knapp einer Katastrophe

Grimma

Glück im Unglück gehabt, sagen die einen, knapp einer Katastrophe entgangen, meinen gar die anderen. So geschehen in der Nacht zum Sonntag in Grechwitz bei Grimma, wo eine Gruppe Jugendlicher in einer schuppenähnlichen Scheune eine Party feierte. Als Heizquelle diente ein mit Gas betriebener Heizpilz.

Heizpilz geht in Flammen auf

Kurz vor Mitternacht stand nach Zeugenaussagen plötzlich an der Gasflasche die Anschlussarmatur in Flammen, die rasch den gesamten Heizpilz in Brand setzten. Trotz dem Alkohol im Spiel war, handelten die Jugendlichen geistesgegenwärtig und unternahmen sofort erste Löschversuche. Gleichzeitig alarmierten sie die Freiwillige Feuerwehr, deren Kameraden aus Grimma und Döben herbeieilten.

Die Gasflasche und der Heizpilz sind zur Gefahr für die Jugendlichen in der Partyscheune geworden. Quelle: Frank Schmidt

Letztere war nach nur wenigen Minuten zuerst am Einsatzort und konnten den noch immer lodernden Flammen mit Feuerlöschern rasch den Garaus machen und das Corpus Delicti ins Freie bugsierte. Das Glück im Unglück habe laut Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich darin bestanden, dass die Flammen nicht auf Einrichtungsgegenstände in der Partyscheune übergreifen konnten.

Katastrophe verhindert

Und der Katastrophe seien die Jugendlichen nur deshalb knapp entgangen, da durch die brennende Gasflasche akute Explosionsgefahr bestand. Was in diesem Sinn eine positive Bilanz ist, zu der ebenso gehörte, dass keine Personen verletzt wurden. Die in Gänze glimpflich ausgegangene Situation wird dennoch polizeilich untersucht. Denn wie es zu den Flammen an der Gasflasche kommen konnte, war zunächst nicht eindeutig zu klären.

Von Frank Schmidt