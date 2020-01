Herz-Jesu-Kirche in Wurzen: Abschied von den alten Glocken

Wurzen

Ein Tag wie im Frühling: strahlend blauer Himmel, tief hängende Haufenwolken und die sonnengelbe Fassade der Herz-Jesu-Kirche. All das bekamen die Zaungäste des Glockenaushubs am Donnerstagvormittag in der Torgauer Straße gratis vor die Kameralinse und wohl nur einmal im Leben zu sehen.

Nachdem Bischof Heinrich Timmerevers am 15. Dezember das neue Geläut für das katholische Gotteshaus feierlich weihte, starteten genau vier Wochen später die Arbeiten am Glockenturm. Doch dafür musste zunächst das alte Klangtrio per Schwerlastkran einen Höhenunterschied von zwanzig Meter bewältigen. Bis zur Turmspitze sind es sogar 31 Meter.

Zahlreiche Zuschauer wohnen Glockenaushub bei

Das seltene Ereignis lockte natürlich zahlreiche Zuschauer, darunter Mitglieder der Kirchgemeinde St. Franziskus, eine Kinderschar der Kita Arche Noah mit ihrem Erzieher Stefan Marche sowie Bewohner des benachbarten Altenpflegeheimes St. Hedwig. „So etwas passiert schließlich einmal in hundert Jahren“, spielt Pfarrer Uwe Peukert auf das Alter der ausgedienten Eisengussglocken an.

Seit 1924 riefen sie im Dreiklang die Gläubigen zur Messe und verstummten für immer im März 2017. Der beauftragte Glockensachverständige Sebastian Ruffert stellte damals nicht nur große Korrosionsstellen fest, sondern ebenfalls sogenannte Lunker, Hohlräume im Gusskörper, sowie Risse. In einem desolaten Zustand zeigte sich Peukert zufolge auch der Glockenturm.

Glockenturm erhält neue Stahlbetondecke

Damit begann zunächst eine Sammelaktion, um die neuen Glocken und die Arbeiten im Turm zu finanzieren. Noch heute ist Peukert begeistert über die große Spendenbereitschaft innerhalb seiner Gemeinde. Mit der Hilfe von Einzelsponsoren und einer monatlichen Baukollekte kamen letztlich 25 000 Euro zusammen.

Am 18. November erfolgte dann der Guss der drei neuen Bronzeglocke in der traditionsreichen Gießerei Bachert, die ihren Sitz in Neunkirchen ( Baden-Württemberg) hat. Mit dem Transport am 9. Dezember nach Wurzen, der Zwischenlagerung im Museum sowie der Weihe durch Bischof Timmereversendete vorerst das Kapitel.

Doch jetzt stehe die nächste Phase an, informiert Bauleiter und Mitglied des Kirchenrates Andreas Kewitz. Demnach gieße die einheimischen Firma Öko-Bau GmbH zunächst eine Stahlbetondecke. Danach errichtet das renommierte Baugeschäft Müller aus Thalheim im Erzgebirge den hölzernen Glockenstuhl. Den Schlusspunkt setzten die Schallläden. „Wenn alles klappt, ertönen die Glocken zu Ostern“, hofft Pfarrer Peukert.

Per Schwerlastkran wurden jetzt die drei alten Glocken aus dem Turm der Herz-Jesu-Kirche gehoben. Der Einbau des neuen Geläuts erfolgt nach der Erneuerung des Glockenstuhls. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die alten Glocken sind dann vorm Pfarrhaus zu sehen

Damit aber sei die Sanierung des 1899 errichteten Gotteshauses keineswegs erledigt. Die Rundum-Kosmetik beinhaltet nämlich außerdem eine neue Fassade sowie die komplette Eindeckung des Kirchendaches mit Biberschwanzziegeln. Start könnte im Sommer oder Herbst sein, hofft Kewitz. Unterstützung hierfür erhält Wurzen übrigens mit 70 000 Euro durch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, welches dem Bistum Dresden-Meißen für 2020 fast eine halbe Million Euro an Fördergeldern zur Verfügung stellte.

Und was geschieht eigentlich mit dem alten Geläut? Matthias Rieder, gleichfalls Kirchenratsmitglied, weiß die Antwort darauf. „Sie werden sandgestrahlt und kommen vor die Giebelseite des katholischen Pfarramtes im Roitzscher Weg 3 – sozusagen vis-à-vis der Kirche.“

Von Kai-Uwe Brandt