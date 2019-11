Voraussichtlich zu Ostern werden die neuen Glocken der Wurzener Herz-Jesu-Kirche erstmals zu hören sein. Anfang der Woche erfolgte in Neunkirchen der Guss des bronzenen Geläuts – allerdings im zweiten Anlauf.

Katholische Gemeinde - Herz-Jesu-Kirche in Wurzen: Glockenguss im zweiten Anlauf