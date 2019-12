Heydaer kämpfen um den Erhalt ihres zentralen Dorfplatzes

Das sicherste Zeichen einer gewachsenen Gemeinschaft ist der Zusammenhalt. Und den demonstrieren gerade die Bewohner von Heyda. Mit 160 Seelen gehört das Dorf, nur einen Katzensprung von Falkenhain entfernt, zu den kleinsten der 17 Ortsteile der Flächengemeinde Lossatal. Doch wenn es darum geht, liebgewonnene Gewohnheiten zu erhalten, kann das geruhsame Dorfleben schon mal aus den Fugen geraten und in einem größeren Protest münden. So sprachen sich per Unterschrift bereits über 100 Einwohner für den Erhalt ihres Dorfplatzes an der Siedlung aus. Eben jene grüne Wiese möchte die Verwaltung gern als Bauland für zwei Eigenheime veräußern sowie auf ihr einen Mini-Spielplatz errichten. Mit dem Widerstand vor Ort hat das Rathaus allerdings nicht gerechnet.Dabei sind die Wünsche beider Seiten keineswegs von der Hand zu weisen. Das Rathaus setzt angesichts der demografischen Entwicklung auf den Zuzug junger Familien im ländlichen Raum, währenddessen die Heydaer den Verlust eines gut nachbarschaftlichen Raumes befürchten. Die Sorge ist allzu verständlich. Denn 30 Jahre nach der Wende gibt es in vielen Kleinkommunen kaum noch Treffpunkte, wie Gasthöfe oder Verkaufsstätten, um beim Plausch am Stammtisch oder vor der Ladentür den Gemeinsinn zu pflegen. Der Ortschaftsrat jedenfalls hat sich entschieden und teilt die Argumente der Heydaer Mehrheit. Und eigentlich dürfte dem Gemeinderat ein endgültiges Urteil ebenso wenig schwerfallen: Denn er gewinnt viele engagierte Bürger und verliert lediglich zwei Bauplätze.