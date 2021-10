Wurzen/Lossatal

Sechs Jahre dauerte die Planung, dafür der offizielle Spatenstich keine drei Minuten: Seit Anfang der Woche legen Bagger bei Körlitz die verrohrte Rietzschke frei. Im Frühjahr 2022 wird sich dann der Bach bis zum Wurzener Ortsteil Roitzsch auf einer Länge von 1350 Meter wieder unter freiem Himmel zeigen. „Die Öffnung der Rietzschke ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Teilnehmergemeinschaft Körlitz beim Landkreis Leipzig und der Stadtverwaltung Wurzen“, informierte Michael Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft (TG), zum Baustart unweit der Quelle.

Am Auftakt bei Sonnenschein nahmen unter anderem die Bürgermeister des Wurzener Landes – Jörg Röglin (SPD/Wurzen), Uwe Weigelt (SPD/Lossatal), Bernd Laqua (parteilos/Bennewitz), Thomas Pöge (Parteilos/Thallwitz) – sowie Landrat Henry Graichen (CDU) und der CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter teil. Aber auch die Mitglieder der TG sowie Katrin Born, Ortsvorsteherin von Körlitz/Kühnitzsch, zeigten sich vor Ort froh über den Projektbeginn. „Sechs Jahre Papierkrieg – jetzt endlich ist es so weit!“

Neben dem neue Bachbett entsteht auch ein Begleitweg

Das aktuelle Vorhaben hängt ursächlich mit dem Mühlgraben am Unternehmenssitz der Wurzener Dauerbackwaren GmbH zusammen. Um den Standort des Werkes an den Mühltürmen erweitern zu können, beantragte der Süßwarenhersteller Griesson-de Beukelaer im Jahr 2013 das Verrohren des nahen Fließgewässers. Die Arbeiten endeten im Februar 2016. Im Gegenzug für das Verschließen des Mühlgrabens verpflichtete sich die Stadt Wurzen zur Offenlegung der Rietzschke. Zuvor aber musste ein sogenanntes Flurbereinigungsverfahren die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen. Dieses, so Buchholz, wurde am 9. September 2014 angeordnet und im August 2020 abgeschlossen.

Kurzer Plausch bei einer Tasse Kaffee: Für die Gäste des offiziellen Spatenstichs gab es nach den Reden noch etwas zu trinken. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Da die Rietzschke zum Großteil auf Lossataler Gemeindegebiet liegt, beteiligte sich die Nachbarkommune an der Umsetzung. Dabei ist nicht nur einen neues Bachbett, sondern ebenso ein begleitender Weg über 2,7 Kilometer und einer Breite von viereinhalb Meter vorgesehen. Er diene Buchholz zufolge einerseits zur Unterhaltung des Gewässers. Andererseits dürfen ihn nach Fertigstellung die Bewirtschafter der angrenzenden Felder, Radfahrer sowie Pilger nutzen. „Südlich der Rietzschke erfolgen außerdem Anpflanzungen.“ Allein auf Lossataler Terrain sollen auf 2550 Quadratmeter genau 1275 Bäume und Büsche, wie Schwarzerle, Ulme, Korbweide, Schneeball, in die Erde gesetzt werden. 225 Pflanzen zieren später den 450 Quadratmeter großen Böschungsbereich auf Wurzener Flur. Die Bäume, fügte der TG-Vorstandsvorsitzende an, hätten bereits einen Stammumfang von 12 bis 14 Zentimeter.

Symbiose zwischen Umweltschutz und Wirtschaftsförderung

Alles in allem werden für die Offenlegung der Rietzschke circa 1,7 Millionen Euro investiert. Das Geld wird zu 90 Prozent vom Bund sowie vom Freistaat Sachsen über das Programm „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert. Die restlichen zehn Prozent steuern die Gemeinden Lossatal und Wurzen bei. „Der Teilnehmergemeinschaft entstehen dadurch keine Kosten.“

Dass es nach der langen Vorbereitungsphase nun losgeht, freute insbesondere Bürgermeister Uwe Weigelt, der sich einen kleinen, scherzhaften Seitenhieb an die Adresse von Kay Ritter nicht verkneifen konnte. So bat der Rathauschef den Landtagsabgeordneten, sich in Dresden entweder für die Verlängerung der Legislatur von Bürgermeistern einzusetzen, damit sie noch während der Amtszeit die Früchte ihrer Initiativen erleben könnten oder aber, was ihm lieber sei, die Planungszeiten zu verkürzen. Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin lobte indes das „Superprojekt“ Rietzschke als eine gelungene Symbiose zwischen Umweltschutz und Wirtschaftsförderung.

Alter Jugendklub oder weißes Haus: Im Zuge der Offenlegung wird das leerstehende Haus am Ortseingang Körlitz abgerissen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zuletzt verwies TG-Vorsitzender Buchholz noch darauf, dass im Zuge der Arbeiten „der alte Jugendklub“ am Ortseingang Körlitz abgerissen würde. Seine Bemerkung sorgte bei Ortsvorsteherin Born für Verwunderung. „Alter Jugendklub sagt hier niemand, in Körlitz heißt es das weiße Haus!“

Von Kai-Uwe Brandt