Wie sieht der richtige Weihnachtsbaum aus? Diese Frage kann in den Tagen vor Weihnachten heftige Streitigkeiten in Familien auslösen. Die fachgerechte Beratung gibt es bei den regionalen Weihnachtsbaumverkäufern und -händlern. Dort kann der Baum frisch in der Plantage geschlagen oder schon feinsäuberlich von der Wurzel getrennt gekauft werden. Einen Überblick über die Händler finden Sie hier.