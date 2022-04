Hier lodern die Osterfeuer im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die Zwangspause ist beendet. Zwei Jahre lang gab es keine, jetzt lodern die aufgeschichteten Holzhaufen wieder. Im Landkreis Leipzig steht einem Osterfeuer an den kommenden Feiertagen nichts entgegen. Allerdings muss eine Bedingung erfüllt sein.

„Allgemein gilt, Osterfeuer sind in Sachsen nur als sogenannte Brauchtumsfeuer statthaft und in den meisten Städten und Gemeinden genehmigungspflichtig“, teilte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit. In dem Fall entscheiden die Kommunen als zuständige Ortspolizeibehörde, ob es sich um eine „über Jahre hinweg gepflegte Veranstaltung handelt, bei der die Pflege einer bestehenden Tradition im Vordergrund steht“.

Kann danach das Osterfeuer stattfinden, sollten einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um weder Mensch noch Tier noch Umwelt zu gefährden, gab Laux weiter bekannt.

Eine Auswahl an Veranstaltungen

Gründonnerstag

AMMELSHAIN Sportplatz: Do. 17 Uhr Osterfeuer.

BORSDORF Parkplatz des Kleingärtnervereins, Zum grünen Winkel: Do. 18-23 Uhr Osterfeuer, bei Gegrilltem und Getränken sowie einer Spendenaktion für Geflüchtete urkrainische Familien, die in Zweenfurth vorübergehend ein Zuhause gefunden haben.

FUCHSHAIN Parkplatz des Sportlerheimes, Am Sportplatz: Do. 18 Uhr Osterfeuer des Sportvereins.

MELTEWITZ Am Schulteich: Do. 18.30 Uhr Osterfeuer mit dem Feuerwehrförderverein.

PÖTZSCHAU Kretschmers Wiese hinter dem ehemaligen Gasthof Schützhold: Do. 18 Uhr 2. Pötzschauer Osterfeuer des Fördervereins.

SEELINGSTÄDT Feuerwehrgerätehaus, Schmiedestr.: Do. 17 Uhr Osterfeuer.

WICKERSHAIN Bolzplatz hinter dem Parkplatz: Do. 18 Uhr Osterfeuer.

Karfreitag

PEGAU Kiesgrube „Kallenbach“: Fr. 15 Uhr Osterfest des Angelsportvereins.

WERBEN Freiwillige Feuerwehr, Mittelstr. 30 a: Fr. 18 Uhr Osterfeuer mit Einweihung des neuen Spielplatzes.

Karsamstag

ALTENBACH Am Heller: Sa. 17 Uhr Osterfeuer, Kinder können selbst Knüppelkuchen backen und es werden Leckeres vom Grill und Getränke angeboten. 50 Prozent des Gewinns aus dem Verkauf von Speisen und Getränken werden den in der Gemeinde aufgenommenen ukrainischen Kriegsflüchtlingen gespendet.

BELGERSHAIN Sportplatz, Rohrbacher Str.: Sa. 15.30 Uhr Osterfeuer.

BRANDIS Schloss Brandis, Im Schloss 1, Schlosspark: Sa. 18 Uhr Osterfeuer mit Gegrilltem, Getränken und Musik (Eingang über die Bahnhofstraße).

DEUTZEN Kulturpark, Arno-Bahndorf-Str. 12, kleine Bühne: Sa. 18 Uhr Osterfeuer.

FRAUWALDE Vereinshaus, Erlenweg 7: Sa. 19 Uhr Osterfeuer.

HOHBURG Museum Steinarbeiterhaus, Tel. 034263 41344, Kirchgasse 5: Sa. 15 Uhr Osterfeuer, mit Sächsischer Kartoffelsuppe, Eierkullern, Osterbasteln und Hüpfburg, Eintritt frei.

KÖSSERN Rittergut Kössern Tel. 0178 3129437, Zum Kösserner Rittergut 5, Kössern’sche Muldenaue: Sa. 19 Uhr Traditionelles Osterfeuer, ein Grill sowie eine Getränke-Grundausstattung sind vorhanden; Grillgut, Salate etc. sind mitzubringen. Bei Regen oder Starkwind findet die Veranstaltung nicht statt.

LINDHARDT An der alten Mühle 1: Sa. 17 Uhr Osterfeuer.

NEUKIERITZSCH Freiwillige Feuerwehr, Tel. 034342 50654, Leipziger Str. 14a: Sa. 16 Uhr Osterfeuer. Auf die Kinder wartet eine Überraschung.

PANITZSCH Trabrennbahn, Sommerfelder Str.: Sa. 14.30 Uhr Osterfeuer. Angeboten werden Kaffee und selbst gebackener Kuchen, Leckeres vom Grill sowie Getränke aller Art. Die Kinder können sich auf Süßigkeiten freuen.

POMSSEN Feuerwehrgerätehaus, Hauptstr. 34: Sa. 17 Uhr Osterfeuer.

THAMMENHAIN An der Sautränke: Sa. 18 Uhr Osterfeuer, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

THRENA Sportplatz, Am Sportplatz 1: Sa. 17 Uhr Osterfeuer.

WYHRA Neuholländermühle, Blumrodaer Weg: Sa. 17 Uhr Osterfeuer. Die Feuerwehr und der Verein Mühlen und Technik Wyhra laden ein. Unterstützung kommt vom MDR, der sich live aus Wyhra zuschaltet.

Ostersonntag

CANNEWITZ Dorfkirche, Tel. 034385 51445, Alte Dorfstraße: So. 6 Uhr Ostermette mit Ostertrommeln, Band und Osterfeuer.

HÖFGEN Museum Schiffsmühle, Tel. 03437 98770, Zur Schiffsmühle 2: So. 18 Uhr Osterfeuer.

NEUKIERITZSCH Buffalo Ranch, Buffalo Ranch 1: So. 15 Uhr Osterfeuer für die ganze Familie mit Programm der Tanzmädchen vom Neukieritzscher Karneval Club und musikalischer Unterstützung vom Musiklexikon Neukieritzsch. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet, 20 Uhr startet die Disco. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg und ab 16 Uhr sind die Clowns Hops und Hopsi auf der Suche nach dem Osterhasen von Tiktok. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Achtung, Das Parken ist an diesem Tag auf dem Gelände nicht möglich!

WIEDERAU Festwiese, Senderstr.: So. 16.30 Uhr Osterfeuer mit kleiner Osterüberraschung die Kinder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Diese Auflistung ist ohne Gewähr und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Heiko Stets/Katrin Krenz