Hilferuf erhört: Wurzener nun endlich mit dem E-Rolli unterwegs

Wurzen

Rollstuhlfahrer Gerhard Fröhlich meldet sich zurück im Leben. Der 58-Jährige will nun nicht länger zu Hause hocken und warten, bis ihm die Decke auf den Kopf fällt: „Und wenn ich den ganzen Tag lang Gemüse putze!“ Er habe flinke Finger, könne auch gut Kartoffeln schälen. Es wäre schön, wenn er sich einfach wieder nützlich machen dürfte, sagt der Wurzener.

Seine Frau lebe in einer therapeutischen Wohngruppe. Der Sohn hat psychische Probleme und ist in stationärer Behandlung.

Kampf um jeden Meter im klapprigen Rollstuhl

Inzwischen sei der Junge auf dem Weg der Besserung, sagt Fröhlich. Er selbst wirkt wie ausgewechselt. Die Wurzener kennen ihn noch, wie er sich in seinem klapprigen Rollstuhl jeden Meter hart erkämpfen musste. Und das mit reiner Muskelkraft: Um seine Arme zu entlasten, zuckelte er oft rückwärts, indem er auf Beinarbeit umstellte und sich mit dem Fuß abstieß.

Rückblende: Noch vor einem Jahr saß Gerhard Fröhlich in diesem veralteten Rollstuhl, der überdies schon klapprig war. Quelle: Haig Latchinian

Dies hatte den Nachteil, dass er Hindernisse wie Lampen, Tonnen oder gar Personen erst sehr spät sah. Als der Schnee im Vorjahr so hoch war, dass der Rolli streikte, musste die Prothese ran. Auf Krücken arbeitete sich Gerhard Fröhlich zum Supermarkt. Den Beutel mit extralangen Henkeln hängte er sich um den Hals.

Artikel brachte alles ins Rollen

Nein, so konnte es nicht weitergehen. „Der LVZ-Artikel brachte damals alles ins Rollen“, erinnert sich der tapfere Mann. Er dankt seinen Betreuern, die umgehend reagierten. Auch die AOK habe sich ins Zeug gelegt. Erst bekam er eine passgenauere Prothese. Schließlich noch zwei neue Rollstühle – einen, der per Armkraft läuft, und einen mit Elektroantrieb.

Mit einer Blase am rechten Fuß begann seine Leidensgeschichte. Weil die Wunde nicht heilen wollte, ging Fröhlich zum Arzt. Zwar versuchten die Mediziner mit Schutzstiefel und Stützkorsett alles mögliche – doch erst musste der Zeh und zuletzt auch noch das Bein unterhalb des Knies abgenommen werden.

Wurzener wurde nichts geschenkt

Sein Leben war nie leicht. Zu DDR-Zeiten wurde der Traktorist regelrecht überrollt. Er hatte Glück im Unglück. Der Boden war aufgeweicht und gab offenbar so stark nach, dass die schweren Verletzungen vor allem auf die Pflugschar zurückzuführen waren, die sich in seinen Bauch bohrte. Ein Großteil der Milz musste entfernt werden.

Das Bein von Gerhard Fröhlich ist unterhalb des Knies amputiert. Inzwischen hat er eine passgenauere Prothese bekommen. Quelle: Haig Latchinian

Vor allem von der Unfallrente lebe er heute. Er wolle sich nicht unterkriegen lassen, betont Fröhlich. Und so macht er seinem Namen alle Ehre: Bei Minusgraden und weit geöffnetem Fenster unterhält er sich aus seiner Parterrewohnung heraus gut gelaunt mit den Passanten. Von denen ahnt wohl niemand, dass er dabei auf einer Truhe kniet.

Nach der Wende immer wieder Hilfsjobs

Was hat er nach der Wende nicht alles versucht: Auf einem Gestüt half er als Pfleger, arbeitete in der „Keksbude“, war als ABM-er in der Filze eingesetzt, ließ sich zum Dachspengler umschulen und machte Feuerholz für eine Kneipenwirtin. Einen wirklichen Job hatte der zuckerkranke Saatgutfacharbeiter aber nie mehr.

Jeden Morgen genehmigt sich Gerhard Fröhlich einen Schluck aus dem Kaffeepott. Quelle: Haig Latchinian

Zumindest mobil ist der Wurzener nun wieder. Mit dem „Nobel-Hobel“ schafft er neun Kilometer pro Stunde. Die erste Spritztour führte ihn zur ehemaligen Arbeitsstelle ins Nachbardorf: „Mich hatte das Heimweh gepackt!“ Der Fahrkomfort sei gut. Ab und zu müsse er jedoch eine Pause einlegen, um sich das gesunde Bein zu vertreten.

Neuen Lebensmut tanken

Zunächst hatte er einen noch rasanteren E-Rolli zur Probe bekommen: „Da sagte man mir, mit 20 würde er abheben.“ Nee, das sei nicht seine Sache. Vor allem lief das Modell über Joystick. „Und ich bin doch Linkshänder.“ Also bekam er die gemäßigtere Ausführung. „Ist besser für mich. Ich kann manchmal ein ziemlicher Ochse sein.“

Fröhlich darf seinen Rollstuhl derzeit im Fahrradschuppen des Nachbarhauses aufladen. Wenn er noch einen Weg hat, nutzt er auch die eigene Steckdose in der Wohnung. Dann steht der Scooter direkt unterhalb des Fensters, in das ein Ladekabel abgeht. Es scheint, als ob auch er selbst jedes Mal nachtankt – neuen Lebensmut.

Von Haig Latchinian