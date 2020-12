Historiker: Grimmaer Fabrikant marschierte mit den Nazis

Grimma

Die Diskussion, in Grimma eine Straße nach dem Fabrikanten Ferdinand Walther (1872 – 1948) zu benennen, ist nicht neu. An Fahrt gewonnen hat sie allerdings mit dem Einzug der AfD in den Stadtrat. Schon kurz darauf schlug die vierköpfige Fraktion vor, dem Grimmaer Großunternehmer, der im Mai 1933 in Hitlers NSDAP eintrat, eine Straße im neuen Wohngebiet auf dem Rappenberg zu widmen. Ein Gremium soll nun ausloten, Walther in Grimma zu würdigen und damit von der ungeschriebenen Regel, Straßen nicht mehr nach Personen zu benennen, abzuweichen.

Überzeugte Nazi oder sozialer Arbeitgeber?

War Walther ein überzeugter Nationalsozialist oder ein sozialer Arbeitgeber mit Verdiensten für Grimma? Der studierte Kunst- und Althistoriker Peter Fricke, Vorsitzender im Förderkreis des Kreismuseums Grimma, hat jetzt umfassend zu Walthers Biografie geforscht. Fricke kommt zu dem Schluss, dass der Fabrikant den Nazis näher stand und mehr von deren Herrschaft profitierte, als die heutigen AfD-Mitglieder der Stadt und auch einige Lokalpolitiker anderer Fraktionen wahr haben wollen.

Anzeige

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sah sich Walther zum Beitritt in die NSDAP gezwungen?

Ferdinand Walther, der sich in Grimma 1897 zunächst mit einer Kunstschlosserei selbstständig machte und um 1930 mehr als 1300 Menschen beschäftigte, trat Fricke zufolge bereits am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein. Das Argument, er wäre zum Beitritt gezwungen gewesen, um sein Unternehmen voran zu bringen, entbehre jeder Grundlage. Denn die Nazi-Partei habe 1933 noch nicht über die Macht verfügt, jemanden zum Beitritt zu zwingen, folgert Fricke. Andere Grimmaer Fabrikanten wie Reinhold Kühn (Etuifabrik) und Hermann Weissing (Scherzartikelfabrik) hätten auch ohne Parteizugehörigkeit gute Geschäfte gemacht.

Die große Glocke mit Hitler-Spruch. Quelle: Manfred Pippig

„Die Motivation, der NSDAP beizutreten, lag somit allein bei Ferdinand Walther – sei es, weil er wie viele den Führer bewunderte oder weil er sich Vorteile von den neuen Machthabern versprach“, so Fricke. Für beides könnten Tatsachen angeführt werden. So trug Fricke zufolge die größte Glocke im Waltherturm ein Zitat Adolf Hitlers, ebenso ein Buntglasfenster im „Appell-Saal“ des Walther-Werkes. Nach einem Bericht der „Nachrichten für Grimma“ vom 6. Januar 1934 habe Walther anlässlich einer ihm zuteil werdenden Auszeichnung durch NSDAP-Ortsgruppenleiter Emil Wappler den Reichskanzler Adolf Hitler als „größtes Gnadengeschenk des Höchsten“ bezeichnet. Hitler habe „unser Vaterland vor dem Untergang gerettet“ soll er dem Blatt zufolge (31. März 1934) zur Eröffnung der „Arbeitsschlacht“ gesagt haben.

War der Grimmaer Fabrikant loyaler Mann der Nazis?

Die Nazis sahen in Walther offenbar einen loyalen Verbündeten und suchten oft seine Nähe, hat der Historiker herausgefunden. Zum 40. Firmenjubiläum der Walther-Werke würdige NSDAP-Mann Wappler dessen „...mannhafte Betätigung für den Nationalsozialismus schon vor 1933“. Walther sei kein Konjunktur-Parteigenosse.

Die Grimmaer Loge um 1940. Quelle: Kreismuseum Grimma

Warum überließ Walther den Nazis das Logenhaus?

Beweis dafür ist nach Frickes Erkenntnis auch Walthers Überlassung des einstigen Logenhauses (Schulstraße 17) als NSDAP-Parteiheim. Unter Nazi-Druck habe sich die Grimmaer Freimaurerloge auflösen müssen, Walther sei in den Besitz der enteigneten Immobilie gekommen und habe sie den Nazis zur Verfügung gestellt, schildert der Geschichtskenner. Die Angelegenheit habe einen besonders faden Beigeschmack, weil „ Walther seit 1934 als Sachverständiger für Enteignungsfälle im Bezirk Grimma wirkte“. Als solcher habe er sich nicht nur aktiv an NS-Unrecht beteiligt, sondern auch persönlich bereichern können. „Denn auch der Sportplatz und das Vereinsheim des verbotenen Arbeitersportclubs, welche Walther erwarb und den Grundstock zur Walthersiedlung bildeten, gehörten zu diesen Enteignungsfällen.“

Fricke listet überdies weitere Fälle auf, die mehr als Gefälligkeiten Walthers den Nazis gegenüber nahe legen, etwa bei der Errichtung des Denkmals für den jugendlichen Nazivorkämpfer Herbert Norkus.

Die Grimmaer Walthersiedlung 1937. Nah bei den Nazis? Quelle: Archiv Kreismuseum Grimma

Auch den Bau der Walther-Siedlung und die angeblich soziale Ader des bärtigen und volkstümelnden Unternehmers sieht Historiker Fricke eher mit kritischen Augen. Die „angebliche Wohltätigkeit“ habe erst 1933 eingesetzt und unmittelbar die Firma betroffen. In den 35 Jahren davor habe sich Walther nie in der Stadt engagiert. Beim Bau der Siedlung mit Gemeinschaftshaus, Schwimmbad, Kegelbahn und Sportplatz habe sich der Fabrikant „die nationalsozialistische Ideologie von Betriebsführer und Gefolgschaft“ zu eigen gemacht. Diese von den Werksangehörigen dankbar angenommen Einrichtungen hätten den Nebeneffekt der sozialen Kontrolle gehabt.

Während der Einweihung der Walthersiedlung 1937 in Grimma. Fabrikant Walther an der Seite der Nazis. Quelle: Archiv Kreismuseum Grimma

„Die Stadtväter täten gut daran, den Beschluss, Straßennamen nicht mit Personennamen zu belegen, beizubehalten“, schlussfolgert Historiker Fricke. Auch wenn die Walther-Werke ein Teil der Ortsgeschichte und die Lebensleistung des Fabrikanten erinnerungswürdig seien.

Den kompletten Beitrag von Peter Fricke wird die LVZ auf ihrer Seite Heimatgeschichte veröffentlichen.

Lesen Sie auch:

So verlief im Stadtrat von Grimma die erste Debatte zur Benennung einer Straße nach Ferdinand Walther.

Von Frank Prenzel