Hilfe zurückgeben, die der Region bei den zwei Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 selbst widerfahren ist - das war Anliegen einer Spendenaktion, zu der die Kommunen und der Landkreis Leipzig nach der verheerenden Flut im Ahrtal aufgerufen hatten. Die Resonanz war überwältigend: Insgesamt kamen rund 136.000 Euro zusammen. Wohin das Geld geht, entschied der Kreisausschuss. Zuvor hatte man den Landkreis Ahrweiler um Vorschläge für besonders unterstützungswürdige Betroffene gebeten.

Landkreis Leipzig hilft der Lebenshilfe in Sinzing

Die Wahl fiel schließlich auf das Lebenshilfehaus Sinzing - einen Ort, in dem sich in der Nacht zum 15. Juli eine Tragöde abgespielt hatte. Zwölf Menschen ertranken am Ufer der Ahr. Das Wasser des Flusses war so schnell ins Haus eingedrungen, dass die Bewohner nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Menschen, die gerettet wurden, waren über Stunden in der oberen Etage eingeschlossen.

Das vor 27 Jahren als erste Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen im Kreis Ahrweiler fertig gestellte Haus bot 36 Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen ein Zuhause. Die Lebenshilfe hatte nah eigenen Angaben gerade damit begonnen, das Haus um einen Anbau zu erweitern.

Für die 24 Bewohner, die die Nacht überlebten, war danach nichts mehr wie es war. Behutsam mussten sie an den Gedanken gewöhnt werden, dass sie ihre Mitbewohner und Freunde nicht wiedersehen werden. Die Verantwortlichen der Lebenshilfe Ahrweiler mussten zudem schnell ein Ausweichquartier finden.

Wohnstätte liegt im Überflutungsgebiet der Ahr

Die Spende aus dem Landkreis Leipzig soll helfen, einen Weg zurück in die Normalität zu bahnen. Inzwischen steht fest: Das stark beschädigte Wohnhaus kann als solches nicht wieder genutzt werden. Es befindet sich im Überflutungsgebiet und scheidet daher für einen Wiederaufbau aus. Der Träger – die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler - steht nun vor der Aufgabe, ein neues Grundstück zu finden.

Die Spendenaktion hatten Landrat Henry Graichen (CDU) und Matthias Berger (parteilos), Vorsitzender des Kreisverbandes des Sächsischen Städte- und Gemeindetages im Juli ins Leben gerufen.

Neben Gemeinschaften und Unternehmen waren es vor allem viele Privatpersonen, die sich mit kleinen und großen Einzelspenden beteiligten. Zahlreiche Kommunen aus dem Landkreis Leipzig sowie Hilfsorganisationen hatten zudem Einsatzkräfte, Maschinen und Material entsandt.So waren Hilfstrupps der Feuerwehren und Bauhöfe aus Grimma, Colditz, Bennewitz, Thallwitz, Brandis, Pegau, Groitzsch, Markkleeberg, Borna, Regis-Breitingen, Machern, Lossatal, Markranstädt, Trebsen, Borsdorf, Zwenkau sowie Angehörige der DRK-Kreisverbände Muldental, Leipzig-Land und Geithain vor Ort beziehungsweise halfen bei der Organisation von Hilfstransporten.

Die Initiatoren – Graichen und Berger – zollen noch einmal allen Geldgebern ihren Respekt. „Wir bedanken uns herzlich bei den Spendern und auch bei allen, die vor Ort mitgeholfen oder auch über Materialspenden und in der Organisation die Einsätze ermöglicht haben“, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Spenden kommen auch den Kinder einer Kita in Leverkusen Quelle: Kirchgemeinde Leverkusen

Diakonie und Kirche helfen Leverkusener Kita

Auch Spenden, die der Evangelisch-Lutherische Kirchenbezirk und die Diakonie Leipziger Land nach der Flutkatastrophe sammelten, erreichten ihren Adressaten: Rund 48.000 Euro sollen beim Wiederaufbau einer kirchlichen Kita in Leverkusen helfen. Pfarrer Gunnar Plewe, zu dessen Kirchgemeinde de Kita gehört, war sprachlos ob des unerwarteten Geldsegens aus der Leipziger Region. Von der Einrichtung hätten nur noch die Grundmauern gestanden, berichtete der Geistliche. Die Dünn, normalerweise „als netter, kleiner Fluss“ in der Region bekannt, habe einen Schaden von mindestens 800.000 Euro angerichtet, so Plewe. Da das Land Nordrhein-Westfalen nur die Baukosten fördere, sei die Spende aus dem Leipziger Land hochwillkommen. Schließlich müssten auch Möbel, Spielsachen, Küchenausstattung und anderes neu angeschafft werden. „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstützung“, erklären der hiesige Superintendent Jochen Kinder und Diakonie-Geschäftsführer Harald Bieling

Von Simone Prenzel