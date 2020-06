Hochzeit im Wurzener Corona-Asyl: Zirkusdirektor Lauenburger traut sich

Wurzen

Vor sechs Jahren lernten sich Vivian Freiwald und Gino Lauenburger beim Sarah-Connor-Konzert in Leipzig kennen und lieben. Seit vier Jahren leben sie mittlerweile zusammen, und vor 20 Monaten kam Töchterchen Jaya zur Welt. „ Heiraten wollten wir schon immer“, erzählt die junge Frau. Doch dass der Ort der Trauung das Standesamt in Wurzen werden würde, ahnte weder die Seilartistin noch ihr frisch vermählter Ehemann, Zirkusdirektor Gino Lauenburger.

Hochzeitsfeier im kleinen Kreis bei Kaffee und Kuchen

Denn die Corona-Krise nagelte Mitte März den kleinen Circus Alexander in der Muldestadt fest und zwang ihn zum Asyl auf der Festwiese an der Collmener Straße. Hier dürfen die Schausteller, nach anfänglichen Problemen, mit Genehmigung der Stadtverwaltung bis zum August bleiben – eine lange Zeit der Ungewissheit und vor allem fehlender Einnahmen. „Deshalb sind wir auch heute weiterhin auf Spenden und die Hilfe der Wurzener angewiesen“, betont Freiwald. Für den Moment rücken allerdings die Existenzsorgen in den Hintergrund.

Strahlende Gesichter: Vivian Freiwald und Zirkusdirektor Gino Lauenburger verlassen das Standesamt als Ehepaar. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Punkt 14 Uhr empfängt Standesbeamtin Angelika Breitkreuz das Brautpaar und die Gäste im Stadthaus. Vivian, die an diesem Tag zudem ihren 24. Geburtstag feiert, ist sichtlich nervös, während sich der 32-jährige Gino als die Ruhe in Person erweist. Zwanzig Minuten später ist es vollbracht. Die Ringe sind getauscht, und das Brautpaar verlässt freudestrahlend den Saal. Draußen auf der Treppe vor der Tür hält Hochzeitsfotograf Falk Scheuring die Festgesellschaft mit der Kamera noch einmal für die Ewigkeit fest. Danach setzt sich der Autokorso stadtauswärts in Bewegung.

Vivian Freiwald stammt aus einer alten Zirkusdynastie

„Wir feiern jetzt lediglich bei Kaffee und Kuchen. Eine große Party wird es schon aufgrund der finanziellen Situation nicht geben“, so Vivian Freiwald, die zur siebenten Generation der aus Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern) stammenden Zirkusdynastie Frankello gehört. „Meine Oma Gisela Frankello begeisterte als Kunstreiterin mit Saltos von Pferd zu Pferd ihr Publikum.“ In der Familie lebt bis auf wenige Ausnahmen das Zirkus-Gen weiter. Vater Bernhard Schmidt führt seit November 2005 die Geschäfte des Zirkus’ Aeros, bei dem er einst selbst groß wurde. Aeros, 1941 vom Sensationsartisten Cliff Aeros in Leipzig gegründet, war bis zur Wende das größte und modernste der drei zum Staatszirkus der DDR gehörenden Unternehmen ( Aeros, Berolina, Busch) und wurde 1990 abgewickelt.

Wie Circus Alexander leidet ebenso Zirkus Aeros unter der Corona-Krise. „Zum Glück erleben wir in Wurzen eine Welle der Hilfsbereitschaft, für die wir uns herzlich bedanken“, lobt Freiwald das Engagement von Einwohnern, Landwirten und Unternehmen. Jedoch sei bis zum Ende des Zwangsasyls am 31. August noch eine lange Zeit und daher Unterstützer stets willkommen. Um bis zum Abreisetag in Erinnerung zu bleiben, will der Circus demnächst mit einem Tag der offenen Tür auf den Festplatz locken. „Den genauen Termin teilen wir noch mit“, hofft Freiwald dann auf viele neugierige Gäste.

Spendenkonto Vivian Freiwald, Postbank IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19

Von Kai-Uwe Brandt