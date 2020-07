Machern

Mit Julia Atzler konnte das Macherner Rathaus eine neue Standesbeamtin gewinnen. Seit 1. Mai im Amt, hat die 28-Jährige bereits über 20 Trauungen absolviert. Zu ihrer Premiere am Schlossplatz tauschte ein gleichgeschlechtliches Paar die Ringe – auch für Julia Atzler immer wieder ein besonderer Moment.

Romantisches Arbeitsumfeld mit Schloss und Park

Romantischer könnte das Arbeitsumfeld der jungen Frau nicht sein: Das Barockschloss gehört mit seiner altehrwürdigen Ritterstube zu den beliebtesten Trauorten im Landkreis. Ob nervöse Brautleute ein Auge für die kreuzgradgewölbte Decke der Ritterstube haben, die in Sachsen ihresgleichen sucht, darf bezweifelt werden. Auf jeden Fall macht der kulturhistorisch bedeutsame Raum etwas her. Der Landschaftsgarten vor der Tür ist zudem wie geschaffen für Hochzeitsfotos. Statuen, Tempel, verwunschene Gartenszenerien versprechen besondere Schnappschüsse vom schönsten Tag im Leben. Noch dazu kann die Hochzeitsgesellschaft gleich im Schloss fürstlich tafeln und sich an geschichtsträchtiger Stelle die Füße vertreten.

Julia Atzler ist gern Standesbeamtin

Dass auch die Trauung selbst in bester Erinnerung bleibt, dafür möchte Julia Atzler mit Charme und Einfühlungsvermögen sorgen. „Ich bin gern Standesbeamtin“, berichtet die 28-Jährige. „Es gibt nichts Schöneres, als zwei Menschen das Eheversprechen abzunehmen.“ Jede Trauung sei für sie etwas Besonderes und werde individuell auf die Brautleute abgestimmt. „Im Standesamt darf keine Routine aufkommen“, lautet ihr Anspruch.

Julia Atzler selbst ist seit drei Jahren verheiratet. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Mann in Hainichen, einem Ortsteil der Stadt Kitzscher. Nach dem Besuch des Bornaer Gymnasiums begann sie eine Ausbildung im Rathaus ihrer Heimatkommune. Es folgte ein Abschluss als Kommunalwirt und eine spätere Zusatzqualifikation an der Standesbeamtenschmiede im hessischen Bad Salzschlirf. In den vergangenen zwei Jahren durfte die junge Frau Ehen in der Stadt Frohburg stiften. Hier gehörten der bei Paaren ebenfalls sehr gefragte Schwindpavillon in Rüdigsdorf oder die Burg Gnandstein zu ihren Arbeitsstätten. Insgesamt verfügt Frohburg über fünf zugelassene Trauzimmer - im Gegensatz zu Machern, wo Trauungen nur in der Ritterstube zulässig sind.

Macherner Standesamt steht arbeitsreicher Sommer bevor

„In Machern bin ich sehr herzlich aufgenommen worden“, fühlt sich Julia Atzler an ihrer neuen Wirkungsstätte sehr wohl. „Hier geht es sehr persönlich und familiär zu, das gefällt mir.“ Zeit zum Abtasten bliebe ohnehin nicht: Nach einer Durststrecke durch Corona steht dem Standesamt ein arbeitsreicher Sommer bevor. „In die Termine kann ich mich dabei mit meiner Kollegin Catrin Naumann, der zweiten Standesbeamtin im Rathaus, teilen.“ Über 50 Trauungen sind bis Ende Dezember noch angemeldet. „Und die Anfragen für das nächste Jahr boomen ebenfalls.“

Dass sie als Standesbeamtin nicht nur Ehen stiftet, vergisst Julia Atzler ebenfalls nicht zu erwähnen. Zu ihren Aufgaben gehören ebenso die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, das Führen von Personenstandsbüchern oder auch das Ermitteln von Erben. Für die Anerkennung einer Vaterschaft und Namenserklärungen ist das Standesamt ebenfalls zuständig. „Anträge auf Ehefähigkeitszeugnisse nehmen ebenfalls immer mehr zu.“

Von Simone Prenzel