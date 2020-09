Hörgenuss und Tabakduft im Hohburger Steinarbeiterhaus

Lossatal/Hohburg

Das Steinarbeiterhaus Hohburg lädt für den 20. September von 15 bis 18 Uhr aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten und einzigen Konzert in diesem Jahr in den Museumsgarten ein. Zu Gast am Sonntagnachmittag sind dann die fünf Musiker der Berliner Gruppe „Clover“.

Mit Geige, Banjo, Mandoline sowie dem Akkordeon, Bass und der Gitarre präsentieren sie eine besondere Mischung aus traditionellen Folk- und Rockelementen. Doch die Veranstaltung hält für ihre Gäste noch weitaus mehr Überraschungen bereit. So können Besucher unter anderem einen Blick in die historische Gartenlaube aus dem Jahr 1910 werfen. Das Schmuckstück längst vergangener Zeiten wurde liebevoll restauriert und zu Pfingsten eingeweiht.

Anzeige

Restaurierte Gartenlaube lockt mit alter Zigarrenwerkstatt

Zudem beherbergt das Häuschen seither eine kleine, aber feine Werkstatt, die aus der früheren Zigarrenfabrik von Frieda Karnagel stammt. Bis in die 50er-Jahre hinein wickelte die Hohburgerin in der Richard-Wagner-Straße 11 die Glimmstängel der Marke „Skat Club“. Müller barg vor gut 25 Jahren einige Arbeitsgeräte, wie Tabakschneidemaschine, Formbretter, Spindelpresse sowie zig hölzerne Verkaufskisten, fand allerdings nie Platz dafür im Steinarbeiterhaus – aber eben jetzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Arbeitsplatz eines Zigarrendrehers: Rainer Skoruppa demonstriert, wie früher die Stumpen hergestellt wurden. Die Frauen und Männer produzierten damals während ihres 11-Stunden-Arbeitstages circa 800 Stück der Glimmstängel. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Wer also Interesse hat, sollte ruhig in die gute Laube schauen“, lockt Rainer Skoruppa. Der 62-jährige Vorstand des Heimatvereins machte sich zum alten Handwerk jedenfalls schon schlau und besuchte kürzlich das Zigarren- & Heimatmuseum in Schöneck/Vogtland. „Dort haben wir zum Beispiel erfahren, dass die Frauen und Männer während eines 11-Stunden-Arbeitstages circa 800 der Stumpen herstellten. Mit der Einführung des Wickelbocks wuchs die Stückzahl sogar auf 1200 an.“

Warmer Kartoffelkuchen aus dem altdeutschen Museumsofen

Für den vergnüglichen Nachmittag unter freiem Himmel sind jedoch aller guten Dinge drei, verrät Müller. Neben Hörgenuss und Tabakduft gibt es traditionell auch wieder Gaumenfreuden aus dem altdeutschen Museumsofen. Siegfried Michallik, Bäckermeister in Rente, sorgt für den begehrten warmen Kartoffelkuchen.

Noch einmal richtig laut wird es schließlich zur Konzertpause. Denn wie es sich für das Hohburger Volkskunde- und Technikmuseum gehört, lässt Müller den Dieselmotor eines Mini-Backenbrechers an, um ein paar harte Steine der Region zu knacken. „Außerdem kann die Sonderausstellung ,35 Jahre Museum Steinarbeiterhaus’ besichtigt werden, und an der Hausfassade sind historische Steinbruchfotos in Großformat zu sehen.“

Von Kai-Uwe Brandt