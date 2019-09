Zuckerwatte und Schach für Fünftklässler am Wurzener Lichtwer-Gymnasium

Wurzen

Die 86 Neuankömmlinge im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen, die Fünfklässler, sind mit einem Hoffest in ihrer neuen Umgebung empfangen worden. Damit zählt diese Bildungseinrichtung 709 Schülerinnen und Schüler, so Schulleiterin Marina Schwarzbach.

Auch wenn es am Zuckerwattestand noch wie im Physik- oder Chemiekabinett experimentell zugeht, haben sich diese Zwölfklässler etwa Kulinarisches einfallen lassen. Quelle: Frank Schmidt

Für die Pädagogin,die erst seit Oktober 2018 dem Lehrkörper vorsteht, ist es das erste Mal, während sich das Willkommensfest längst als gute Tradition etablieren konnte. Dafür hatten sich die Jugendlichen aller Klassenstufen ins Zeug gelegt, um die Vielfalt ihre Schule den „neuen Fünfern“ sowie deren Eltern zu präsentieren. Große Unterstützung gab es vom Förderverein und Elternrat.

Erste Tränen und Enttäuschungen

Mit diesem Fest sollte aber auch „über Tränen und Enttäuschungen der Neuzugänge in den ersten Wochen“ hinweggeholfen werden. Denn, so Schwarzbach, „in den Grundschulen gehörten sie bisher zu den Besten ihrer Klassen, hier am Gymnasium wird sich das Leistungsgefüge neu formieren. Und da hat es nach den ersten Arbeiten schon gewisse Ernüchterungen gegeben.“ Nichtsdestotrotz seien die neuen Fünftklässler herzlich willkommen, und sie alle, so Schwarzbach weiter, dürfen sich der Unterstützung durch die Lehrerschaft sowie der älteren Klassenkameraden sicher sein. Ein deutliches Signal dafür sollte das Hoffest senden.

Am Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen werden aktuell 709 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Quelle: Frank Schmidt

Darüber hinaus verkündete Maja Schröper vom Förderverein, dass es nach den Herbstferien im Schulklub einen Billardtisch geben wird. Außerdem konnte eine dritte Tischtennisplatte angeschafft werden.

Von Frank Schmidt