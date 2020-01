Hoffnung auf Tafel-Ausgabe in Wurzen

Wurzen

Wie das Stadthaus ankündigt, will die Verwaltung demnächst den Ratsmitgliedern eine Beschlussvorlage zur Wiedereröffnung des Tafel-Services für Bedürftige in Wurzen unterbreiten. Dazu erfolgte vorige Woche unter anderem ein Termin mit dem Verein Tafel Muldental aus Grimma. Laut Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) sei das Gespräch konstruktiv und positiv verlaufen. „Es gibt von beiden Seiten konkrete Vorstellungen.“

Zur plötzlichen Eile trugen vor allem die beiden Fraktionen „Bürger für Wurzen“ und das „Neue Forum für Wurzen“ bei, die per Antrag eine rasche Lösung von der Kommunalbehörde forderten. Schließlich schloss der Verein Zuversicht bereits im November 2017 seine Ausgabestelle in der Bahnhofstraße, weil die Unterstützung der Stadt fehlte. Über zwei Jahre passiert nichts.

Stadträte sollen über zwei Varianten entscheiden

„Ich denke, wir sind jetzt soweit, dass wir den Stadträten einen entsprechenden Vorschlag zur Entscheidung vorlegen können“, so Röglin. Mit seiner Botschaft bezieht sich der 49-Jährige auch auf eine Bitte des Vereins Zuversicht im Sommer 2019. Darin formulierte die Gemeinschaft, welche Hilfe benötigt werde, um die Lebensmittelausgabe fortzuführen. „Ich greife der Stadtratssitzung nicht voraus. Die Räte bekommen beide Varianten und können dann entscheiden. Uns ist es wichtig, dass es eine nachhaltige und gute Lösung gibt.“ Bis dahin, betonte Röglin, sei es ein langer Prozess gewesen, „der zugegeben nicht ständig in unserem Fokus lag“.

Insbesondere deshalb häufte sich zuletzt die Kritik bei den Mandatsträgern, aber auch von unmittelbar Betroffenen. Zu diesen zählt der Regionalverband (RV) Muldental der Kleingärtner, welcher in Wurzen 18 Tafelgärten betreibt. Denn mit dem Aus in der Bahnhofstraße konnten die Helfer ihre Ernteprodukte eben nicht mehr vor Ort liefern. Deshalb ergriff der RV die Initiative, um eine Ausgabestelle ins Leben zu rufen, „obwohl das keineswegs zu den Aufgaben des Verbandes gehört“, betonte Präsident Frank Lichtenberger. In der Tafel Muldental fand der RV beizeiten einen willkommenen Interessenten, der sogar schon einen Standort inklusive Eröffnungstermin ins Auge fasste.

MDR-Wetterexpertin Michaela Koschak unterstützt die Initiative zur Wiedereröffnung einer Tafel-Ausgabestelle für Bedürftige in Wurzen. Quelle: privat

Wetterfee Koschak unterstützt Tafel-Initiative

Zugleich warb der Regionalverband unter dem Slogan „Eine Tafel für Wurzen“ im digitalen Netz für seinen Vorstoß und fand mittlerweile prominente Unterstützer, wie MDR-Wetterfee Michaela Koschak. Überrascht zeigt sich Lichtenberger indes, dass die Stadtverwaltung erst nach zwei Jahren so unverhofft in die Puschen kommt und mit der Ankündigung einer Lösung brilliert. Von dem, was das Stadthaus konkret vorhabe, wisse er nichts. „Wir sind jedenfalls seit längerem im direkten Kontakt mit der Tafel Muldental und haben gemeinsam mit dem Verein die Eröffnung einer Wurzener Ausgabestelle forciert.“

Mitte des Jahres könnte Start der Ausgabestelle erfolgen

Laut Tafelverein werde es natürlich nur eine Ausgabestelle in Wurzen geben. Die Variante mit dem RV wäre lediglich dann in Kraft getreten, wenn sich seitens der Stadt weiterhin nichts getan hätte. Da die Rahmenbedingungen mittlerweile im beiderseitigen Einvernehmen abgesteckt seien, hofft der künftige Betreiber auf einen Start ab Mitte des Jahres.

Der Verein Tafel Muldental wurde am 1. Juli 2018 gegründet, nachdem der Kreisverband Mulde/ Collm der Arbeiterwohlfahrt, der die Bedürftigeneinrichtung 15 Jahre lang betrieb, vor allem aus personellen Gründen die Reißleine gezogen hatte. Zu den sieben Gründungsmitgliedern gehören die Städte Grimma und Trebsen.

Von Kai-Uwe Brandt