Hoffnung für tote Bahnstation Dornreichenbach

Wurzen/Lossatal

Bis 2030 wollen der Bund und die Deutsche Bahn AG insgesamt 86 Milliarden Euro in den Erhalt und die Modernisierung des Schienennetzes investieren. Das kürzlich von Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und Bahn-Chef Richard Lutz unterzeichnete Abkommen weckt natürlich Hoffnungen und vor allem Begehrlichkeiten. So auch beim Wurzener CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter.

„Ich wünsche mir, dass damit die nördliche Region unseres Landkreises in den Genuss einer attraktiven Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr kommt.“ Der Christdemokrat denkt dabei konkret an die Wiederbelebung des Bahnhofs Dornreichenbach in Mark Schönstädt.

Bahn investierte vor dem Aus noch Millionen in Neugestaltung

Der Haltepunkt an der ICE-Strecke Leipzig – Dresden wurde am 15. Dezember 2002 aufs Abstellgleis geschoben. Noch zwei Jahre zuvor hielt zumindest die Regionalbahn werktags aller zwei Stunden vor Ort, um Fahrgäste nach Wurzen oder Riesa zu befördern. Das Ende wurde besiegelt, obwohl die Bahn AG 1995 für mehrere Millionen den Bahnhof Dornreichenbach völlig neu gestaltete. Zur Übergabe 1996 lobte die Planungsgesellschaft Bahnbau das ehrgeizige Projekt inklusive einer extra errichteten Fußgängerunterführung und dem Abriss des über 100-jährigen Bahnhofsgebäudes noch als „Neubau für die Zukunft“.

CDU-Landtagsabgeordneter Kay Ritter: „Wir dürfen uns bei diesem wichtigen Thema keine Denkverbote auferlegen.“ Quelle: Archiv

Am endgültigen Aus wenig später änderten selbst die damaligen Proteste und Unterschriftensammlungen der Bewohner der umliegenden Lossataler Ortsteile nichts. Sie müssen seither bis nach Kühren gondeln, um die Bahn zu nutzen. „Leider gibt es momentan beim Modellprojekt Muldental in Fahrt nur eine taktgenaue Verbindung von Falkenhain nach Kühren“, bedauert Ritter.

Die Offensive im öffentlichen Nahverkehr, die der Landkreis Leipzig gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund, der Regionalbus Leipzig GmbH sowie dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig aus der Taufe ob, hat zum Ziel, die Verknüpfung von Bus und Bahn zu intensivieren. Am 11. Dezember 2016 fand unter anderem die Jungfernfahrt der Linie 659 von Falkenhain bis zum Bahnhaltepunkt Kühren statt.

Ritter nimmt demnächst Kontakt zur Bahn AG aufnehmen

Aus Sicht des 48-jährigen Landespolitikers brauche es jedoch mehr als diese Option. „Vor dem Hintergrund der milliardenschweren Investitionspläne von Bund und Bahn dürfen wir uns keine Denkverbote auferlegen und müssen in alle Richtungen diskutieren.“ Schon deshalb wolle Ritter, der Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des sächsischen Landtages ist, demnächst Kontakt mit Verantwortlichen der Deutschen Bahn aufnehmen, um die Wiederbelebung des Bahnhofes Dornreichenbach zu forcieren.

Von Kai-Uwe Brandt