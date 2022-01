Landkreis Leipzig

Für Karsten Döbelt vom Landgut Nemt aus Wurzen ging sein Hofladen aus einer logischen Entwicklung hervor. Vor ein paar Jahren eröffnete das Landgut in Wurzen eine Bäckerei mit dazugehörigem Laden. Die Bäckerei gibt es zwar nicht mehr, aber der Hofladen ist geblieben: „Weil wir das Gefühl haben, dass der Laden angenommen wird, hier bei uns im ländlichen Raum und wir dadurch auch eine zusätzliche Einnahmequelle haben.“

Hofladen trägt sich von allein

Dabei ist der Hofladen für ihn nur eines von drei Standbeinen und das jüngste. Denn das Landgut beliefert Privatkunden, Supermärkte und zum Beispiel Schulen. Somit ist der Hofladen für Döbelt schon ein Mehraufwand: „Beim Laden ist das schon grenzwertig, dass sich das lohnt. Aber er hat sich jedes Jahr entwickelt, dennoch es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen könnte, der Laden trägt sich von allein.“ Somit sei der Hofladen für Döbelt zu einem Herzensprojekt geworden.

Karsten Döbelt in seinem Hofladen in Wurzen. Quelle: Karsten Döbelt

Doch dabei ist es nicht nur geblieben, denn er sehe auch eine Verantwortung, die er im ländlichen Raum habe. Und zwar den älteren Leuten gegenüber, um auch ihnen die Möglichkeit zu bieten, vor Ort im Laden einkaufen zu können - das komme auch sehr gut an.

Direktvermarkter und Hofläden der Region Arnsdorf Geflügelhof Arnsdorf Tel. 037381 69477, Eduard-Bilz-Weg 3 www.gefluegelhof-arnsdorf.de E-Mail kontakt@gefluegelhof-arnsdorf.de Geöffnet: Montag 16.30-18 Uhr, Freitag 9-13 und 14-18 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebote: Eier, Geflügel, Nudeln, Eis, Liköre und Weine, Feinkostsalate, Obst und Gemüse sowie Milchprodukte Sonstiges: Abhol- und Lieferservice, Bestellung online oder per E-Mail Ballendorf Agrargesellschaft Bad Lausick Tel. 034345 22672 oder 0152 52126725, Am Butterberg 13 www.agrar-badlausick.de E-Mail: kontakt@agrar-badlausick.de Geöffnet: zu bestimmten Terminen Angebote: Rinderschlachtpakete, selbst erzeugte Lebensmittel, regionale und saisonale Produkte Sonstiges: Um telefonische Voranmeldung oder per E-Mail wird gebeten Bad Lausick Milchtankstelle Bornaer Str., Nähe Abzweig Richtung Kitzscher Geöffnet: täglich 8-22 Uhr Angebot: frische Milch direkt vom Bauernhof Beucha (bei Bad Lausick) Fischzucht Beucha Tel./Fax 034345 22824, Fischereiweg 1 www.fischzucht-beucha.de E-Mail: Fischzuchtbeucha@t-online.de Geöffnet: September bis Mai Freitag 15-18 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Lebendfisch aus eigener Produktion Borna Bauer Krätzschmar Tel. 03433 910355, Gnandorfer Str. 17 www.bauer-kraetzschmar.de E-Mail: bauer-kraetzschmar@t-online.de Geöffnet: Montag bis Sonntag Hofautomat ganztägig, Freitag 16-18 Uhr Fensterverkauf Angebote: Eier, Nudeln, Honig rund um die Uhr am Hofautomaten, sowie Futtermittel aus eigener Erzeugung Bruchheim Hausschlachterei Berthold Tel. 034341 45499, Bruchheim Nr. 4: Geöffnet: Donnerstag und Freitag 14-18 Uhr, Sonnabend 9 -12 Uhr Angebot: Wurst und Fleisch aus eigener Produktion Dehnitz Landgut Nemt Tel. 03425 851820, Am Wachtelberg 18 www.landgut-nemt.de E-Mail: info@landgut-nemt.de Geöffnet: Mittwoch bis Freitag 10 -18 Uhr, Sonnabend 7-14 Uhr, von April bis September Sonntag 14-18 Uhr Angebot: frische Milchprodukte, Bio-Obst und -Gemüse, Backwaren, Eier, Fleisch und Wurst, Essig, Öl, Getränke, Kosmetik- und Hygieneprodukte, Wohn-, Haushalts- und Gartenbedarf Deutzen Fischereibetrieb Etzold Tel. 03433 912080, direkt an der Straße zwischen Borna und Deutzen Geöffnet: Donnerstag, Freitag 10 -17 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Frisch- und Räucherfisch vorwiegend aus eigener Produktion Dornreichenbach Schwärmerei Tel. 0151 67639138, Philipp-Müller-Platz 3 Geöffnet: Freitag 17-18 Uhr Angebot: frische und hochwertige Lebensmittel und Waren aus der Region wie Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, Käse, Milchprodukte, Brot, Honig, Feinkost sowie kleine Geschenkartikel Sonstiges: Einfach unter www.https://marktschwaermer.de Markt aussuchen, Bestellung aufgeben und zur oben genannten Zeit abholen. Dreiskau-Muckern Früchteveredlung Dittrich-Schulz Tel. 034206 72879, An der Kirche 55 www.fruechteveredlung.de Geöffnet: Donnerstag 17-19 Uhr Angebot: in Handarbeit hergestellte Fruchtaufstriche und Chutneys, Muttersäfte, Sirups und Liköre Sonstiges: weitere Informationen und Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten unter www.fruechteveredlung.de Dürrweitzschen Sachsenobst Tel. 034386 95295, Am Wasserturm 7 www.obstland.de E-Mail: obstland@obstland.de Geöffnet: Montag bis Mittwoch und Freitag 9-16 Uhr, Donnerstag 9-17 Uhr sowie jeden 2. Sonnabend im Monat (ungerade Woche) 8-11 Uhr Angebot: Direktsäfte, Fruchtweine oder Bio-Säfte, frische Äpfel Erau Agraset Landmarkt Tel. 03737 490531, Am Lagerhaus 1 Infos unter www.agraset.de E-Mail: kummer@agraset.de Geöffnet: Montag bis Freitag 8-17 Uhr (von März bis November bis 18 Uhr), Sonnabend 9 -12 Uhr Angebot: Kartoffeln, Obst und Gemüse, Eier, Nudeln, Gewürze, Öle, Tees, Säfte, Weine, Obstbrände und -liköre, Fruchtaufstriche, Honig, Altenburger Senf, Futtermittel Espenhain Wermsdorfer Fisch GmbH Tel. 034206 72676, Gemeinschaftsstr. 5 https://wermsdorfer-fisch.de E-Mail info@wermsdorfer-fisch.de Geöffnet: Montag bis Freitag 8 -16 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Frisch-, Tiefkühl-und Räucherfisch sowie Fischfeinkost Golzern Straußenland Glöckner Tel. 03437 91274277, Bröhsener Str. 1 a www.straussenland-gloeckner.de E-Mail info@straussenland-gloeckner.de Geöffnet: Freitag 16 -19 Uhr, Sonnabend 10 -13 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 0160 3639000 Angebot: Fleisch, Wurst, Schinken, Eier vom Strauß, Wachtel- und Straußeneierliköre sowie andere Erzeugnisse vom Strauß Grimma „Biostro“ – Bioladen Tel. 03437 912480, Leipziger Platz 4 www.naturkostgrimma.de E-Mail: kaufmannsladen@t-online.de Geöffnet: Montag bis Donnerstag 9 -18 Uhr, Freitag 8.30 -18.30, Sonnabend 8 – 12 Uhr Angebot: Obst- und Gemüse, Naturkosmetik, Feinkost, Backwaren, Käse, Fleisch- und Frischwaren, Trockenwaren sowie vegetarische und vegane Produkte Geflügelhof Fiebig Tel. 03437 9033143, Kreuzstr. 12 www.gefluegelhof-fiebig.de E-Mail: info@gefluegelhof-fiebig.de Geöffnet: Mittwoch bis Freitag 10 17.30 Uhr, Sonnabend 9-11.30 Uhr Angebot: Eier, frisches geschlachtete ganze oder Teile von Hähnchen, Suppenhühner, Puten sowie bis Weihnachten sowie zu Ostern Ente, Eierliköre sowie Geflügelwurst und Schinken RegioOutlet Grimma Tel. 03437 7493444, Hohnstädter Str. 8-10 www.regiooutlet.de E-Mail: kontakt@regiooutlet.de Geöffnet: Montag bis Freitag 9-13 und 14-18 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Regionale Produkte wie Würste, Weine, Liköre, Säfte, Kaffee, Brotaufstriche, Bonbons, Senf Grossbardau Mühlenhof Großbardau – Viehweg Spezialitäten Tel. 0172 5420114, Alte Schulstr. 30 www.viehweg-spezialitäten.de E-Mail: viehweg-spezialitaeten@web.de Geöffnet: Bestellungen nur mit vorheriger Terminvereinbarung Angebot: Salamispezialitäten vom Rind hergestellt nach althergebrachter Art und Fleisch vom Wagyu-Rind Großstolpen AGROSS e.G. Tel. 034296 42376, An der B 176 www.agross-eg.de Geöffnet: Freitag 10-12 und 12.30-18 Uhr, Sonnabend 8.30-12 Uhr Angebot: Speisekartoffeln, Eier, Honig, Pflanzgut und Sämereien, Futtermittel für Nutz- und Haustiere, Stall- und Hofbedarf aus der Region Großstorkwitz Hausschlachtung Lars Methe Tel. 034296 492598, Dorfstr. 2 https://hausschlachtung-methe.de Geöffnet: Freitag 9-17 Uhr Angebot: hausgemachte Wurst und Fleisch Sonstiges: Vorbestellungen bis Mittwoch, 18 Uhr, der laufenden Woche möglich Göttwitz Teichwirtschaft Wermsdorf Tel. 034385 507952, Liptitzer Str. 1b www.teichwirtschaft-wermsdorf.de E-Mail: info@teichwirtschaft-wermsdorf.de Geöffnet: Bis 30. April Donnerstag, Freitag 9-17 Uhr, Sonnabend 8-12 Uhr Angebot: Frisch- und Räucherfisch Metzgerei Wenzel Tel. 0162 3132798, Liptitzer Str. 6 www.fleisch-ess-lust.de E-Mail: info@fleisch-ess-lust.de Geöffnet: Hofladen Freitag 14.30-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr; Fleischautomat rund um die Uhr Angebot: Fleisch und Wurst vom Rind aus eigener Produktion Sonstiges: weitere Fleischautomaten in Grechwitz (Kaditzer Str. 10) und in Grimma, Röhl Sohn Gartencenter (Nordstr. 81) sowie an der Dietel Tankstelle (Bahnhofstr. 5) Hagenest Hagenester Hofladen Tel. 034492 22695, Hagenest Nr. 38 www.hagenesterhofladen.de E-Mail: hagenester-hofladen@yahoo.de Geöffnet: von Oktober bis April Sonnabend 9-12 Uhr und nach Vereinbarung Angebot: Fleisch und Wurst von Rind, Schwein, Ente, Kaninchen, Karpfen, Kartoffeln, Eier und Futtermittel Sonstiges: wechselnde Angebote im Vier-Wochen-Rhythmus, Eierautomat in Ramsdorf an der Hauptstraße Hopfgarten Kräckerbräu Tel. 034345 522727, Schloßstr. 16 www.kraeckerbier.de E-Mail: info@kraeckerbier.de Geöffnet: Montag, Dienstag, Freitag 9-15 Uhr, Mittwoch, Donnerstag 9-17 Uhr Angebot: verschiedene handgemachte Biere der Brauerei, Eierlikör, Nudeln, Glühwein, Honig, Wein von der Mosel, Liköre Kitzscher Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher Tel. 03433 7446920, Steinbacher Str. 43 www.lwb-kitzscher.de E-Mail: info@lwb-kitzscher.de Geöffnet: Dienstag 12.30-15.30 Uhr, Freitag 9-12 Uhr Angebot: Kartoffeln, Eier, Honig, Rapsöl und Zwiebeln aus der Region Sonstiges: Hofautomat rund um die Uhr geöffnet Königsfeld-Stollsdorf Biobauernhof Bohne Tel. 03737 48741, Fax 03737 4496837, Hauptstr. 29 www.biohof-bohne.org E-Mail: biobohnen.und.mehr@web.de Geöffnet: Dienstag 14-18 Uhr, Donnerstag 8-18.30 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Kräuter, Tee, Gewürze, Honig, Naturkost, Essig, Öle, Wein, Brotaufstriche, Backwaren sowie Biere aus der Region Kössern Forsthaus Kössern Tel. 0177 4213257, Keiselwitzer Str. 5 www.forsthaus-koessern.de E-Mail: kjheideckergmx.de Geöffnet: nach vorheriger Absprache Angebot: Wild-, Heilkräuter- und Rosenküche, Sirupe, Gewürze, Tee, Marmelade Rittergut Kössern Zum Kösserner Rittergut 5 www.rittergut.org E-Mail: hofladen@rittergut.org Geöffnet: April bis Oktober, Sonnabend 11-19 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr Angebot: ausgewählte Köstlichkeiten aus der Region und dem Freistaat Sachsen Langenleuba-Oberhain Hainichs Hofladen Tel. 037381 87721, An der Leuba 118 www.hainichs-hofladen.de E-Mail: info@hainichs-hofladen.de Geöffnet: Donnerstag 13-18 Uhr, Freitag 9-17 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Wurst und Fleisch von Rind, Schwein oder Geflügel aus eigener Aufzucht und Herstellung, Obst, Gemüse, Säfte, Fruchtaufstriche, Gelees und Liköre sowie Agrarprodukte für Kleintierhalter Mutzschen Fleischerei Direktvermarktung Schicketanz GbR Tel. 034385 501777, Zum Storchennest 2 www.schicketanzhof.org E-Mail: info@schicketanzhof.de Geöffnet: Montag bis Freitag 8-18 Uhr, Sonnabend 7-12 Uhr Angebot: traditionelle hausschlachtene Produkten mit klassischen Wurstarten und saisonalen Spezialitäten Sonstiges: weitere Verkaufsstelle in Burkartshain Tel. 034382 41353, Thomas-Müntzer-Str. 2 Geöffnet: Freitag 9.30-16 Uhr Hofladen Familie Wenzel Tel. 034385 51361, Liptitzer Str. 6 E-Mail: info@ferienhof-wenzel.de Geöffnet: Montag bis Freitag 8-18 Uhr, Sonnabend 7-12 Uhr Angebot: frische Lebensmittel direkt vom Erzeuger wie Fleisch von Schwein, Rind, Hähnchen, Pute, Ente oder Gans, Hühnereier, Kartoffeln sowie weitere saisonale Erzeugnisse Müglenz Teichwirtschaft Müglenz Tel. 034262 61260, Am Teich 7 Geöffnet: bis Ende 16. April Freitag 14-17 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr, vor Feiertagen 14-17 Uhr Angebote: Frisch- und Räucherfisch Nerchau Muldentaler Wachtelfarm Tel. 034382 41371, Alte Fabrikstr. 16 www.muldentaler-wachtelfarm.de E-Mail: info@muldentaler-wachtelfarm.de Geöffnet: Hofautomat tagsüber verfügbar Angebot: Wachteleier, Fleisch, Wurst und Käse, Eierliköre, Nudeln, Feinkost, Zubehör und Geschenke Sonstiges: bestellbar über den Onlineshop Neukieritzsch Buffalo-Ranch Tel. 034342 505439, Buffalo Ranch 1 www.buffalo-ranch.de E-Mail: info@buffalo-ranch.de Geöffnet: Dienstag bis Freitag 12-17 Uhr, Sonnabend 10-12 Uhr Angebot: Wurst, Fleisch und Fertiggerichte vom Bison Neunitz Spirit of Nature Tel. 03437 763398, Brunnenweg 8 www.spiritofnature.de E-Mail: s.ehrlich@spiritofnature.de Angebot: Lieferung von Likören, Gewürzen und Aufstrichen Sonstiges: Bestellung per Telefon, E-Mail oder über die Homepage Oelzschau Alter Fischereihof 0173 7240479, Zum Fischereihof 2 www.alter-fischereihof.de E-Mail: post@alter-fischereihof.de Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag 9-16 Uhr Angebot: Frisch- und Räucherfisch Otterwisch Landwirtschaftsbetrieb Christian Hahn 034345 559822, Wiesenstr. 6c www.hofladen-hahn.de E-Mail: Info@hofladen-hahn.de Geöffnet: Dienstag bis Freitag 8-18 Uhr, Sonnabend 8-11 Uhr Angebot: Fleisch- und Wurstspezialitäten von Schwein, Rind und Lamm direkt vom Bauernhof, Säfte, Weine Panitzsch Obsthof Wurzen Tel. 03425 81990, Tauchaer Str. 3 E-Mail: info@wurzen-obst.de Geöffnet: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Sonnabend 9-17 Uhr Angebot: je nach Jahreszeit Äpfel, Birnen, Kirschen, Erdbeeren, Pflaumen und Johannisbeeren sowie Kartoffeln, Eier, Honig, Nudeln, Wein, Saft Pausitz Milchschafhof Görne Tel. 034383 44155, Str. der Einheit 25 E-Mail: info@pausitz.de Geöffnet: ab Mitte März Angebot: Schafmilchprodukte sowie nach Absprache Fleisch, Wurst und Schinken vom Schaf und Lamm, Schafwollprodukte, Schaffelle und Schafmilchseife Sonstiges: Ab April/Mai auf dem Wochenmarkt am Rathaus in Leipzig Prießnitz Landwirtschaftsbetrieb Lutz Kuhne Tel. 034345 91567, Sportplatzweg 4 www.kuhne-priessnitz.de E-Mail: info@kuhne-priessnitz.de Geöffnet: jeden zweiten Sonnabend im Monat ab 14 Uhr Angebot: Direktvermarktung von Fleisch und Wurst vom Schottischen Hochlandrind und Duroc-Schwein Seelitz Obstgut Seelitz Tel. 03737 42213, Talstr. 2 www.obstgut-seelitz.de Angebot: saisonal, je nach Jahreszeit Obst aus eigenem Anbau, gesund und frisch, direkt vom Erzeuger wie Äpfel, Birnen, Kürbis, Kartoffeln, Eier, Säfte, Fruchtweine Obstbrand aus eigenen Früchten, Wurst im Glas Geöffnet: Montag bis Freitag 9-13 und 13.30-17 Uhr, Sonnabend 8.30-11.30 Uhr Serka Gemüsehof Serka Tel. 0157 37252631, Dorfstr. 7 www.gemuesehof-serka.de Angebot: Obst und Gemüse, Tee, Kräuter, Eier, Eingelegtes, Fruchtaufstriche, Konserven, Gewürze, Nudeln, Backwaren, Wurst, Käse, Fisch, Honig, Säfte Sonstiges: Dienstag und Donnerstag auf dem Wochenmarkt in Leipzig, Waren können auch bestellt und geliefert werden – Lieferorte, Bestellung und Informationen zu Produkten, Lieferkosten und Mindestbestellwert auf der Homepage Wagelwitz Biogut Wagelwitz Tel. 034385 50531, Serkaer Str. 2 E-Mail: info@biogut-wagelwitz.de Öffnungszeiten: Abhofverkauf jeden Mittwochs ab 14 Uhr Angebot: Brennholz, Brot, Gänsefleisch, und Honig Sonstiges: Brotabokiste – frisches Holzofenbrot wird direkt ins Haus geliefert Wischstauden Hofladen Haubold Tel. 0157 37471920, Dreilindenbergstr. 16 Infos unter www.hofladen-haubold.de E-Mail: info@hofladen-haubold.de Geöffnet: Freitag 16-19 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr Angebot: Wurst- und Fleischwaren von Tieren aus eigener Aufzucht, saisonbedingt Gemüse aus der Region sowie Eier Wurzen Obsthof Wurzen Tel. 03425 81990, Am Bahnhof 2 E-Mail: info@wurzen-obst.de Geöffnet: Donnerstag und Freitag 8-16 Uhr Angebot: je nach Jahreszeit Äpfel, Birnen, Kirschen, Erdbeeren, Pflaumen und Johannisbeeren, Kartoffeln, Eier, Honig, Nudeln, Saft Schwärmerei Tel. 0151 67639138, Am Bahnhof 2 https://marktschwaermer.de Geöffnet: Freitag 15-16.30 Uhr Angebot: frische und hochwertige Lebensmittel und Waren aus der Region: Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, Käse, Milchprodukte, Brot, Honig, Feinkost und kleine Geschenkartikel. Sonstiges: Einfach gewünschten Markt unter https://marktschwaermer.de aussuchen, Bestellung aufgeben und zur oben genannten Zeit vor Ort abholen.

Döbelt erzählt mit einem leicht stolzen Unterton, was seinen Hofladen besonders mache: „Man kann sicherlich nicht seinen kompletten Wocheneinkauf bei uns machen. Aber sonst kriegt man viele Sachen, die nachhaltig und handwerklich gemacht wurden. So sehen Sie bei uns viele Artikel, die Sie so bei Kaufland und Rewe nicht sehen.“ Im Laufe der Jahre habe er so über 800 Artikel von Handelspartnern zusammengetragen und im Angebot.

Unterwegs auf den Wochenmärkten

Klaus Kroll vertreibt gemeinsam mit seiner Partnerin Angelika Kroll Honig. Die beiden Imker gehen dazu entweder auf den Wochenmarkt in Naunhof oder nutzen die Internetseite nearbees. Für Kroll war es eine einfache Rechnung. Er habe genug Völker gehabt, die so viel Honig produzierten, dass er ihn verkaufen wollte.

Honig aus eigener Imkerei: Angelika und Klaus Kroll aus Grimma besitzen 24 Bienenvölker. (Archivbild) Quelle: Bert Endruszeit

Die Eigenvermarktung des Honigs hat für Klaus Kroll etwas mit Wertschätzung zu tun: „Der Honig, der vom Hobby-Imker oder vom kleineren Imker kommt, der nicht an die Ketten verkauft, wo er dann industriell verarbeitet wird, ist wie ein kleines Erlebnis. Es gibt verschiedene Noten und er ist vor allem lokaler.“

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das erfordere viele Kompromisse und harte Arbeit. Denn die Bienen müssten auch am Wochenende betreut werden oder wenn andere in den Sommerurlaub fahren können. „Wir sind aus der Landwirtschaft. Wir haben schon immer mit Tieren zu tun gehabt, da ist das für uns kein Thema. Aber wir müssen uns unsere Arbeit auch wertschätzen lassen durch die Gesellschaft und der beste Lohn ist, wenn die Leute begeistert sind von unserem Honig.“

Und das seien sie auch. So erzählt Kroll von Eltern, deren Kinder sonst keinen Honig mögen würden, aber von seinem Produkt begeistert seien.

Von Philip Fiedler und Katrin Krenz