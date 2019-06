Lossatal/Hohburg

Die Mischung macht’s: Mit Countrymusik und einer Simson-Parade lockt der Heimatverein Hohburger Schweiz am Pfingstsonntag, 9. Juni, zu einem beschaulichen Nachmittag in den Garten des Museums Steinarbeiterhaus Hohburg. Zu Gast auf dem Freigelände in der Kirchgasse ist dann ab 15 Uhr die Open-Road-Band aus Mühlhausen. „Die fünf Musiker sorgen mit einem schier unerschöpflichen Repertoire, welches alle Stile des Country bedient, für Stimmung“, verspricht Museumsleiter Matthias Müller.

Suhler Feuerstühle zur Konzertpause

Für die Pause planen die Organisatoren zudem einen Höhepunkt fürs Auge: „An der historischen Tankstelle findet nämlich eine Simson-Zweirad-Parade statt, an der alle Besitzer eines Suhler Feuerstuhles teilnehmen können – ohne Eintritt zu bezahlen.“ Fest steht schon, dass die Mitglieder des Freundeskreises „Lüptitzer Simson-Einsitzer“ dabei sein werden. Der losen Gemeinschaft, die sich Anfang der 90er-Jahre gründete, gehören heute etwa 25 Oldtimer-Enthusiasten aus dem Wurzener Altkreis an, erzählt Wilfried Römling. Darunter auch der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt mit seiner Simson-Schwalbe der Baureihe KR 51.

Open-air-Fotoschau im Museumsgarten

Nicht zuletzt verweist Museumsleiter Müller noch auf die Open-air-Ausstellung mit Bildern des Grimmaer Fotografen Gerhard Weber. Sämtliche Aufnahmen entstanden zwischen den 60er-Jahren bis kurz nach der Wende und dokumentieren das Leben in der DDR – speziell im ländlichen Raum von Colditz bis Thallwitz.

„Zur Stärkung gibt es Kräftiges aus der Feldküche und für Leckermäuler frischen Kuchen“, hofft Müller auf zahlreichen Besucher. Bei schlechtem Wetter weicht die Band übrigens in die neben dem Museum gelegene Dorfkirche aus.

Von Kai-Uwe Brandt