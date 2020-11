Hohburger Berge statt Himalaya: Corona bremst junge Weltenbummler aus

Brandis/Beucha

Sie fühlen sich wie ein Schwimmer in der Wüste, der Vogel im Packeis, der Gleitschirmflieger unter Tage: Christian Hertel (37) und sein zwei Jahre älterer Mitstreiter Christof Schor dürfen derzeit nicht, wie sie wollen. Die Beuchaer Gründer des kleinen aber feinen Reiseanbieters „Moskito Adventures“ sind coronabedingt zur Zwangspause verdonnert.

Sie machen das beste daraus: Hohburger Schweiz statt Himalaya, Spitzberg statt Spitzbergen, Lübschützer Teiche statt Sewansee. „Ich habe im Tresenwald übernachtet und wurde morgens vom Fuchs geweckt“, verrät Christian. Während er sich mit sogenannten Mikroabenteuern über die reisefreie Zeit hinweg tröstet, sei das Reisebüro auch weiter 24 Stunden am Tag scharf geschalten.

Mehr als 50 Länder weltweit im Angebot

Die Beuchaer bleiben gefragt – und das, obwohl sie seit April keine Fernreise mehr veranstalten konnten und sich Nebenjobs suchen mussten. „Viele Kunden haben aufs nächste Jahr umgebucht. Wir schaffen das, auch dank staatlicher Überbrückungshilfe. Wir können es kaum erwarten, dass es wieder los geht.“ Europa, Asien, Afrika, Arktis – über 50 Länder haben die Profis im Angebot.

Im Brandiser Gymnasium lernten sie sich einst kennen, beim Basketball in der Hofpause. Nach der Schule gingen die beiden Freunde zunächst getrennte Wege: Christof studierte Sport in Leipzig, Christian büffelte Betriebswirtschaftslehre – unter anderem in Hongkong. Von dort aus bereiste er halb Asien, verliebte sich so sehr in die Region, dass er beschloss, Chinesisch zu lernen.

Reise nach China als Auftakt

50000 Schriftzeichen und Bilder – eine echte Herausforderung. Inzwischen kann er sich im Reich der Mitte verständigen. Nach China führte auch die erste selbst veranstaltete Reise, nachdem er 2007 mit Christof in Beucha die eigene Firma gegründet hatte. Seitdem organisieren sie auch Skilager für Brandiser und Engelsdorfer Gymnasiasten in Osttirol.

Längst buchen Kunden aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. Kumpel Maik Herrmann, der ein Jahr lang in Tansania lebte, war der erste Reiseleiter, der verpflichtet werden konnte. Mittlerweile beschäftigen Christian und Christof fast 30 Kollegen auf Honorarbasis. Unter ihnen Dorothea Böhr, Matthias Lienert und Sebastian Eckloff – alle aus der Region.

Reiseleiter sind echte Kenner

Die Reiseleiter, durchweg Insider, lieben die Zielgebiete. In geselliger Runde stimmen sie die Gäste schon lange vor Fahrtantritt auf Landschaften, Kulturen und nicht zuletzt die Bewohner ein. In kleinen Gruppen mit maximal zwölf Teilnehmern erkunden sie Dörfer und Städte, übernachten in familiengeführten Unterkünften und verzichten auf Fahrten in großen Bussen.

Bestimmte asiatische Länder seien gut durch die Pandemie gekommen, sagen die Beuchaer: „Die sind halt flexibler als wir in Europa. Maske wird ganz selbstverständlich getragen. Nicht nur wegen Corona. Wer erkältet ist, schützt schon von sich aus seinen Nebenmann.“ Der Westen betone eher den Individualismus, Asien dagegen das Einfügen des Einzelnen ins große Ganze.

Täglich 100 Flüge in einer Woche

Vietnam ist derzeit für ausländische Gäste tabu. Dafür boome der Inlandstourismus, weiß Heike Baldauf aus Borsdorf, die für „Moskito Adventures“ arbeitet: „Nach 99 Tagen ohne bestätigte Infektion wurde ein 57-Jähriger in der Ferienregion Da Nang positiv getestet. Daraufhin ließ die Regierung binnen einer Woche und mit täglich 100 Flügen sämtliche Gäste ausfliegen.“

Die Behörden hätten im Umfeld des Ausbruchs mehr als 13000 Kontakte ermittelt. Sie alle mussten für 14 Tage in Isolation – auch in staatlichen Quarantänezentren. Dort wurden die Betroffenen mehrmals täglich getestet: „Sprechen ist da nicht erwünscht“, so Baldauf. Sie hofft, dass Reisen bald wieder möglich ist. Das wünschen sich auch Christian Hertel und Christof Schor.

Von Haig Latchinian