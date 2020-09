Hohburger Senioren trauern um Heimhündin Maxi

Lossatal/Hohburg

Unfassbar! Noch immer ringt Heike Formann um Worte. Denn am Montag starb Maxi, vergiftet durch einen präparierten Köder. Seither herrscht Trauer im Hohburger Seniorenzentrum „Haus Alma“. Denn die Hündin war nicht nur der Liebling des Personals und der Bewohner, sondern zugleich das Maskottchen der Pflegeeinrichtung. „Maxi zierte deshalb unsere Internetseite und das Hausprospekt“, berichtet die sichtlich geschockte Geschäftsführerin.

Schon aus diesem Grund wendet sich Formann an die Öffentlichkeit, um „den unbekannten Feigling wissen zu lassen, welchen Kummer er den Heimbewohnern angetan hat“.

Frühere Besitzerin wird in wenigen Tagen 99 Jahre alt

In die Thomas-Müntzer-Straße 4 kam der Cocker Spaniel mit Gerda Kurth. Die bekannte Hohburgerin gehörte zu den ersten Bewohnern des am 7. Mai 2018 eröffneten „Haus Alma“ und brachte Maxi damals mit. „In wenigen Tagen wird Frau Kurth 99 Jahre alt. Und jetzt diese schlimme Nachricht“, sagt Formann.

Maxi mit ihrer früheren Besitzerin Gerda Kurth, die jetzt in wenigen Tagen ihren 99. Geburtstag ohne die Hündin feiern muss. Quelle: privat

Das Tier gewöhnte sich rasch an die neue Umgebung und brachte mit seiner ruhigen Art Freude in die Herzen der Rentner. So manchen Senior begleitete sie beim Spaziergang und fand ein ruhiges Plätzchen im Büro der Chefin. „Zum Feierabend habe ich dann Maxi mit nach Wurzen genommen und früh wieder auf Arbeit gebracht.“

Wer kann diesem treuen Blick schon widerstehen? Vielen Bewohnern des Seniorenzentrums half Maxi über den einen oder anderen Schmerz hinweg. Quelle: privat

Cocker Spaniel Maxi verblutete innerlich

Das Unglück ereignete sich am Sonnabend auf dem Grundstück Formanns an der Rietzschke-Promenade. Hier schnappte sich Maxi ein über den Zaum geworfenes Stück Bockwurst, in dem sich nachweislich eine giftige Substanz befand. Da es der Hündin von Stunde zu Stunde schlechter ging und sie sich erbrach, suchte Formann sofort Tierarzt Falko Pötzsch in seiner Eilenburger Praxis auf. „Er stellte definitiv eine Vergiftung fest, konnte ihr aber leider trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen.“ Der Cocker Spaniel verblutete innerlich und starb am Montag im Alter von 13 Jahren. „Ich habe natürlich gleich unsere Bewohner darüber informiert. Sie sind verständlicherweise entsetzt über die Tat.“

Ein Bild mit Trauerflor erinnert jetzt im "Haus Alma" an die beliebte Heimhündin Maxi. Quelle: privat

Ein Bild mit Trauerflor steht jetzt im Haus Alma und erinnert an die beliebte Heimhündin, die in jungen Jahren von Tierschützern aus verwahrlosten Verhältnissen befreit wurde. 2010 holte Gerda Kurth die zutrauliche Maxi aus dem Tierheim in Herzberg ( Landkreis Elbe-Elster) nach Hohburg. „Für die Heimbewohner war sie etwas ganz Besonderes und half ihnen nicht selten über den einen oder anderen Schmerz hinweg.“ Sie wird nun fehlen.

Von Kai-Uwe Brandt