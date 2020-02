Borsdorf/Panitzsch

Am Sonntagabend, 19.30 Uhr, befuhr der Fahrer (30) eines Opel Astra die Sommerfelder Straße im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch. An der Kreuzung Tauchaer Straße missachtete er die Vorfahrt eines Audi A 4 und dessen 51-jährigen Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

20.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte

Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Audi gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, überschlug sich und blieb letztendlich auf einem Feld stehen. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden in einem Rettungswagen ambulant behandelt. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Opel-Fahrer hat sich nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lvz/thl