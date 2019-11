Holzstapel brennt in Lossatal

Lossatal/Falkenhain

In der Nacht zu Mittwoch hat aus bisher noch unbekannter Ursache ein Holzstapel an einer Garage in Lossatal gebrannt. Die Flammen griffen auf das Dach über. Der 53-jährige Eigentümer versuchte noch, einige Gegenstände aus der Garage zu holen, doch er erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste deshalb stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Feuerwehr löschte Brand in Lossatal

Feuerwehr und Polizei wurden durch Zeugen in Kenntnis gesetzt. Am Ereignisort waren die Kameraden mehrerer Wehren. Sie löschten den Brand. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Kripobeamte ermitteln wegen Brandstiftung.

Von LVZ/gap