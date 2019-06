Wurzen

Ein Hund hat in Wurzen einen Fahrradfahrer vom Drahtesel geholt. Wie die Polizei am Dienstag mittelte, hatte das Tier am Montagabend einen 52-Jährigen in der Lüptitzer Straße zu Fall gebracht. Die Besitzerin des Tieres ist flüchtig und wird jetzt gesucht.

Hund springt aus dem Korb eines Fahrrads

Den Angaben zufolge befuhr der Radfahrer die Lüptitzer Straße in Richtung Marienstraße. Während er durch die Poller fuhr, kam ihm eine ältere Dame auf einem Rad entgegen. Vorn im Korb saß ein Hund. Dieser sprang angeleint aus dem Korb dem Mann direkt vors Fahrrad. Der 52-Jährige wich aus, geriet dabei gegen die Bordsteine, stürzte und fiel noch gegen ein Verkehrsschild. Er verletzte sich an Armen und Beinen und musste im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An seinem Rad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.700 Euro.

Frauchen verlässt den Unfallort mit dem Vierbeiner

Die Radfahrerin indes verließ pflichtwidrig den Unfallort, nachdem sie ihren Vierbeiner wieder in den Korb gesetzt hatte. Nach Angaben des Geschädigten ist die Frau zwischen 56 und 64 Jahre alt, 1,65 m bis 1,70 m groß und dünn, hat graue, leicht gekräuselte, am Nacken lila eingefärbte Haare. Sie war mit einem City-Bike unterwegs.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von Birgit Schöppenthau