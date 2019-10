Ideen aus Wurzen und Wyhra gehen leer aus

Landkreis Leipzig

In Dresden wurden kürzlich die Gewinner der Publikumspreise im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Sächsische Mitmachfonds“ für das Mitteldeutsche und das Lausitzer Revier bekannt gegeben. Vom 26. September bis 6. Oktober konnten Bürger für ihr Lieblingsprojekt im Internet abstimmen. Die Jury schickte dafür zehn Kandidaten aus der Lausitz und acht aus dem Mitteldeutschen Revier ins Rennen. Aus dem Landkreis waren unter anderem die „Hängenden Obstgärten von Wurzen“ und ein Projekt des Wyhraer Mühlenvereins zu Seilbahnpionier Adolf Bleichert nominiert. Beide gingen leer aus.

Leipziger Verein und Lausitzer Projekt siegen

Im Mitteldeutschen Revier setzte sich das Projekt Heimisches Holz zu Klangkörper Tief-Ton durch. Der Leipziger Verein Manufactur setzt sich mit der schonenden Verwertung des Rohstoffes Holz auseinander. Im Projekt sollen junge Menschen einen Holzklangkörper konzipieren und fertigen, dessen Ton an den Tagebau erinnert.

In der Lausitz machte eine Initiative für ein Mehrgenerationenhaus in Mücka das Rennen. Die Akteure wollen in der Gemeinde Mücka im Landkreis Görlitz einen Spielplatz in Kombination mit Fitnessgeräten für Erwachsene entstehen lassen. Der Treffpunkt ist als Ausgangspunkt für die Entwicklung und Entstehung eines Mehrgenerationenhauses gedacht. Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von bis zu 15 000 Euro und können nun ihre Ideen umsetzen.

Sachsen forciert Strukturwandel in Kohlerevieren

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gratulierte den Preisträgern: „Der Freistaat Sachsen möchte die Chancen des Strukturwandels mit beiden Händen ergreifen und ich bin dankbar für die große Unterstützung aus dem Mitteldeutschen und dem Lausitzer Revier: von den Bürgermeistern, Kommunalpolitikern, den Landräten, aber auch von ganz vielen Bürgern.“ Der Mitmachfonds sei eine Idee der Staatsregierung und des Landtags, weil Sachsen mit eigenem Geld schnell loslegen wolle. „Das bunte Bild von kreativen Ideen, das uns erreicht hat, zeigt den großen Erfolg des Mitmachfonds. Auch die beiden Preisträger des Publikumspreises haben wunderbare Ideen aus der Mitte der Gesellschaft heraus entwickelt“, lobte Kretschmer.

Ideenwettbewerb wird fortgesetzt

Mit der Vergabe der zwei Publikumspreise endet der diesjährige Ideenwettbewerb Sächsische Mitmachfonds. Wer in diesem Jahr keinen Erfolg hatte, bekommt im kommenden Jahr eine neue Chance. Ab Februar 2020 können spannende Ideen rund um den Strukturwandel auf der Website der Sächsischen Mitmachfonds unter www.mitmachfonds-sachsen.de eingetragen werden. Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auch auf Facebook und Instagram.

Von sp