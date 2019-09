Ideen für Brandiser Stadtfest auf dem Tisch

Brandis

2021 steht Brandis ein großes Jubiläum ins Haus: die 900-Jahr-Feier der Stadt. Im Moment werden Ideen für die inhaltliche Ausgestaltung des Ereignisses gesammelt.

Brandis holt sich Leipziger Agentur für Vorbereitung

Der Startschuss für die Vorbereitungen war im Juni in der Mit-Mach-Stadt gefallen. Dort hatte Thomas Paarmann von DialogDesign bereits einige Möglichkeiten vorgestellt, ein solches Fest zu feiern. Die Stadt hatte sich die Leipziger Agentur an die Seite geholt, weil sie es laut Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) mit der eigenen Personaldecke nicht schaffe, ein so großes Ereignis mit der nötigen Sorgfalt vorzubereiten. Mittels eines Fragebogens wollte die Agentur bis 18. August Ideen und Anregungen für Inhalte und Formate sammeln. Hier konnten Brandiser auch ihren Willen zur aktiven Mitarbeit im Festkomitee bekunden. Der Fragebogen war in der Juli-Ausgabe des Stadtjournals veröffentlicht worden und lag zudem im Foyer des Rathauses aus.

Verhaltenes Echo auf Fragebogen-Aktion

Über das (bisher) überschaubare Echo zeigte sich Paarmann in der September-Zusammenkunft der Mit-Mach-Stadt allerdings enttäuscht. „Von Brandis als Mit-Mach-Stadt hätte ich mehr erwartet.“ Nicht Quantität, sondern Qualität sei eben das Brandiser Markenzeichen, stellte sich Jesse vor seine Bürger. Die hatten unter anderem vorgeschlagen, den Stadtpark für Events mit zu nutzen und in einer Ausstellung Brandiser und ihre Hobbys vorzustellen. Auf die Geschichte der Stadt zielten Vorschläge wie auf Traditionen einzugehen, ein Geschichtsquiz zusammenzustellen, das Barockleben im Schloss zu beleuchten, die Entwicklung von Handwerk und Industrie aufzuzeigen.

Sonderfahrten mit dem Zug nach Brandis

An die Zeit, da am Brandiser Bahnhof noch Züge hielten, könnte mit Sonderfahrten erinnert werden. Insbesondere die Neubürger im Blick hatte der Brandiser, der eine Fahrradtour in die Umgebung vorschlug. Eine „schöne Idee“ fand Paarmann, ein Fest der Kulturen mit Unterstützung der Zuwanderer auszurichten und ebenso den Vorschlag, für 2021 geborene Kinder einen Baum zu pflanzen. Natürlich stand auch ein Festumzug auf der Wunschliste – „aber so etwas kann man auch anders gestalten, das müssen nicht nur die klassischen Bilder sein“, sagte Paarmann.

Stadtfest ist eine Gemeinschaftsaufgabe Kommentar von Ines Alekowa Die Älteren unter den Brandisern werden sich noch erinnern: Die 875-Jahr-Feier 1996 mit historischer Festsitzung, Mittelaltermarkt und Festumzug, den die Stadträte, sehr zur Belustigung der Zuschauer, in Wams und Strumpfhosen anführten, lockte hunderte Besucher an. Jetzt haben es die Brandiser in der Hand, auch das runde, das 900. Jubiläum zu einem Ereignis zu machen, das in die Stadtgeschichte und das Gedächtnis jedes Einzelnen eingeht. Und sie haben es in der Hand, es zu ihrem Fest zu machen, zu einer unverwechselbaren Feier, keiner von der Stange. Das Interesse daran aber ist bislang unerwartet gering. In der Mit-Mach-Stadt kommen dieselben Akteure wie immer zusammen, und die ausgefüllten Umfrageformulare bilden nur einen mageren Stapel. Dabei birgt das Stadtfest schon in der Phase der Vorbereitung so viele Chancen. Weil es Gelegenheit bietet, sich – ob nun als Alteingesessener oder als Neubürger – intensiver mit seinem Heimatort auseinanderzusetzen und dabei vielleicht unbekannte Seiten zu entdecken. Weil man die Möglichkeit hat, sich kluge Aktionen zu überlegen, mit denen man seine Stadt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dabei vielleicht nachhaltige Entwicklungen anschieben kann. Mit Sicherheit aber stärkt es das Gemeinschaftsgefühl, wenn man in der Familie, im Verein, auf Arbeit, mit Freunden und Nachbarn Ideen diskutiert und diese nicht nur zu Papier bringt, sondern vielleicht sogar zusammen umsetzt. Die Liste der positiven Effekte ließe sich sicher fortsetzen. Noch ist Gelegenheit, sich aktiv einzubringen, aber die Zeit drängt.

„Aber“, betonte er, „nur ein Sammelsurium an Ideen hat keinen Mehrwert. Wichtig ist: Welche Botschaft senden wir mit der 900-Jahr-Feier nach außen?“ Schon in der Auftaktveranstaltung war man sich deshalb einig gewesen, dass das Stadtfest zwar Höhepunkte bieten, aber nicht darauf reduziert werden soll. „Es soll ein Jubiläumsjahr werden und im Idealfall etwas Nachhaltiges entstehen“, sagte Paarmann. Die Agentur werde deshalb jetzt eine Grundidee entwickeln, die alle Lebensbereiche vom Sport über Kultur bis Wirtschaft einbezieht. An diesen roten Faden könnten dann auch andere Organisationen anknüpfen, wie zum Beispiel die Fußballer, die im selben Jahr ihr 100-Jähriges feiern.

Ortsteile von Brandis in Konzept einbeziehen

„Wichtig ist, möglichst viele einzubinden“, unterstrich Paarmann noch einmal den identitätsstiftenden Gedanken des Stadtfestes. Deshalb war es am Ende auch unstrittig, dass die Ortsteile mit einbezogen werden. Paarmann appellierte, das Fest mit Blick nach vorn zu feiern. “ Die Cämmerei beispielsweise sei in den 1920ern zu Brandis gekommen, Beucha hingegen erst vor 20 Jahren. „Aber beide gehören auch in Zukunft zur Stadt.“ Wolfgang Fichte vom Kulturhausverein Beucha griff den Gedanken auf und schlug vor, jeden Ortsteil einen Monat lang in den Fokus zu stellen. Nach Beucha könnte zum Beispiel eine Ausstellung locken, die die Geschichte des Kulturhauses und die Vorstellungen für dessen zukünftige Nutzung skizziert.

Mitte November soll das Konzept in der Mit-Mach-Stadt vorgestellt werden. Bis dahin sind bei der Stadt nach wie vor Ideen willkommen.

Von Ines Alekowa