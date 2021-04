Ideen für mehr Bürgerbeteiligung im Partheland

Region Partheland

Um neue Ideen zur Bürgerbeteiligung ging es in der Partheland-Werkstatt, zu der die Städte und Gemeinden in dem aus Borsdorf, Brandis, Großpösna, Naunhof, Belgershain, Parthenstein sowie Machern bestehenden Kooperationsraum Bürgerinnen und Bürger eingeladen hatten. Diese fand auf Grund der Coronalage diesmal digital statt. Konkret diskutiert wurden unter Moderation Michael Kubachs vom die Kooperation begleitenden Beratungsraum zwei Fragen: Wie wollen die Bürger im Partheland informiert werden? Und in welchen Formaten wollen sie sich austauschen?

Newsletter und kommunale Webseiten sind die Favoriten

Insgesamt 26 Teilnehmer hatten sich aus den Kommunen zugeschaltet. In zwei Arbeitsgruppen favorisierten sie als Informationsmedien Newsletter und die kommunalen Webseiten. „Der Newsletter könnte per E-Mail oder über die künftige Partheland-App verteilt werden und in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten aus der Gemeinde und dem Partheland transportieren“, fasste Juliane Superka vom Beratungsraum das Ergebnis zusammen. „Aber zum Beispiel auch Hinweise auf laufende Kurzumfragen oder Querverweise zu Partheland.de, dass man dort neue gesetzliche Änderungen wie gerade zu Corona findet.“ Genutzt werden soll der Newsletter auch, um lokale Akteure vorzustellen und so andere zum Mitmachen anzuregen. Für die Webseiten erachtete die Runde für mehr Spaß beim Surfen eine Überarbeitung für erforderlich und eine Synchronisierung mit der Partheland-Webseite. „Hier könnten auch Videopodcasts genutzt werden, um auch im digitalen Raum dem Partheland ein Gesicht zu geben“, sagte Laura Hunder, Beratungsraum. „Vorgeschlagen wurde auch, den Projektverlauf und seine Fortschritte transparenter zu machen.“

Umfragen und Arbeitsgruppen auf der Wunschliste

Als Austauschformat dominierten die Liste Umfragen und – damit Bürger Projekte aktiv mitgestalten können – themenbezogene Arbeitsgruppen. Erstere sollen nur kurz sein und mit eigenen Vorschlägen ergänzt werden können. In der Runde wurde bereits über mögliche Inhalte nachgedacht. Die erste Umfrage könnte der Frage nachgehen, warum die Bürgerworkshops nur wenige Teilnehmer haben. Als eine mögliche AG wurde für die Partheland-Bibliothek ein Leserrat angeregt, über den regelmäßig Wünsche abgefragt werden, die dann in das Projekt einfließen.

Kubach nahm es als Hausaufgabe mit, die Ergebnisse der Werkstatt nun mit den Bürgermeistern umzusetzen.

Erste Meilensteine sind gesetzt

Das digitale Treffen wurde aber nicht nur genutzt, um die interkommunale Zusammenarbeit und Etablierung der Region Partheland weiter voranzutreiben, sondern auch, um den teilnehmenden Bürgern einen Überblick zu geben, welche ersten Meilensteine in den vergangenen zwölf Monaten trotz Pandemie bereits gesetzt wurden. Dabei ist jede Kommune bei einer bestimmten Aufgabe federführend.

Die Gemeinde Borsdorf gibt die Richtung für die Entwicklung der Partheland-App an. „Wir wünschen uns ein niederschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme mit dem Bürger, zum Beispiel mit Veranstaltungskalender, Mängelmelder, digitalem Fundbüro“, sagte Bürgermeisterin Birgit Kaden.

Bürgerfreundlichkeit steht im Vordergrund

Anna-Luise Conrad, die Naunhofer Rathauschefin, stellte die Idee vor, die Aufgaben des Gewerbeamtes für die Region zentral zu übernehmen. Als erstes wird Großpösna Anfang Juli eingebunden. „Das Gewerbeamt ist ein Pilotprojekt, ein Produkt der Verwaltung bürgerfreundlich digital abzubilden.“

Bei der Partheland-Bibliothek bestehe die Herausforderung, dass ganz unterschiedliche Einrichtungen von der ehrenamtlich geführten bis zur Fahrbibliothek zum Vorteil der Bürger kooperieren sollen, erklärte Daniel Strobel, Großpösnaer Hauptamtsleiter. Zurzeit werde das Konzept erstellt, in das Ideen wie ein gemeinsamer Bibliotheksausweis, Ausleihen in einem und Abgeben in einem anderen Ort, Abstimmung zu Medienschwerpunkten und Öffnungszeiten, aber auch Veranstaltungsreihen einfließen. „Es geht nicht darum, Standorte zusammenzulegen“, betonte er.

Startschuss für das Projekt. „Partheland Mobil“ im Juni 2020 in Brandis. Quelle: Thomas Kube/LVZ-Archiv

Digitalisierung in der Stadtentwicklung

Brandis steuert die Konzepte im Rahmen der „Smart Cities“-Städtebauförderung. „Wir wollen die Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung vorantreiben“, sagte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. Als erste Ideen nannte sie den Aufbau eines E-Carsharing-Netzes, wo die Flotten der Verwaltung in nicht genutzten Zeiten auch den Bürgern zur Verfügung stehen. „Und mit dem Zukunftsquartier Beucha aus Wohnungen, Kita und Schule wollen wir eine Blaupause schaffen hinsichtlich der Heizungssteuerung.“ Außerdem trugen Bürger in Workshops zusammen, was sie sich von der Digitalisierung im Partheland wünschen.

Machern schließlich setzt sich für die Abstimmung einer neuen Baumschutzsatzung ein. „Eine Satzung ist mit viel Aufwand verbunden – von der Beachtung von Richtlinien über die Abstimmung im Gemeinderat bis zur Einbeziehung Träger öffentlicher Belange“, erklärte Bürgermeister Karsten Frosch. „Wenn das einer für alle übernimmt, sehen wir viel Einsparpotenzial.“

Von Ines Alekowa