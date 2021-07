Ideen gesammelt für Verbund der Bibliotheken im Partheland

Naunhof

Einen Mehrwert für alle Leser wollen die Kommunen des Parthelandes schaffen. Deshalb verständigten sie sich darauf, ihre Bibliotheken zu vernetzen. Was sich die Einwohner von dieser Kooperation erhoffen, wollten sie im Frühjahr mit einer Umfrage herausfinden. Die Resultate wurden am Mittwochabend im Rahmen einer Bürgerwerkstatt im Naunhofer Stadtgut vorgestellt. Dort bestand zudem die Möglichkeit, weitergehende Wünsche zu äußern.

Knapp 500 Erwachsene sowie über 200 Kinder und Jugendliche hatten sich an der Erhebung beteiligt. „Darunter befanden sich viele, die bisher noch keine Nutzer von Bibliotheken sind“, erklärte Juliane Superka von der Leipziger Firma Beratungsraum, die das Projekt begleitet. „Wir waren von einer so großen Resonanz überrascht.“ Die meisten Rückläufe habe sie aus Naunhof erhalten, wo nach allgemeiner Einschätzung die zugkräftigste Bibliothek des Parthelands steht.

Jede Bibliothek mit Eigenheiten

„Sie ist hinsichtlich des Personals und Bestands am besten ausgestattet“, schätzte Superka ein und lobte weiter: „Sie hat tolle Öffnungszeiten, auch samstags. Nebenan lässt sich der Bürgersaal nutzen, unter anderem für Vorlesewettbewerbe.“ Doch auch die anderen Partner hätten Stärken. So zum Beispiel jene von Großpösna, die sich im Pösna-Park mit viel Laufkundschaft befindet, wo sie gerade in größere Räume umzieht. Die Bibliothek von Brandis stelle sich derzeit neu auf. Jene von Machern sei komplett ehrenamtlich geführt. „Und die von Borsdorf wird von einer Alleinkämpferin betreut“, sagte Superka.

Schauplatz der Werkstatt: Bürgersaal des Stadtguts Naunhof. Quelle: Thomas Kube

Gemeinsamer Bibliotheksausweis gewünscht

Wie die fünf Partner zu gemeinsamen Strukturen finden können, war nach ihren Angaben ein Schwerpunkt der Befragung. „Die Menschen wollen zum Beispiel einen gemeinsamen Bibliotheksausweis“, sagte sie. „Damit wäre es möglich, ein Buch an einem Ort auszuleihen und an einem anderen abzugeben.“ Auch ein gemeinsamer Online-Auftritt und eine gemeinsame Onleihe seien gewünscht worden.

Eigenständigkeiten sollen gewahrt bleiben

Zuvor aus Naunhof geäußerte Bedenken, die dortige Bibliothek könne auf diese Weise an Wert verlieren, versuchte Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel zu zerstreuen. „Jede Bibliothek bleibt eigenständig, wir wollen nur einen losen Verbund schaffen“, versicherte er. „Es ist nicht geplant, Personal abzubauen oder durch die Gegend zu schicken.“

Neue Veranstaltungsformen denkbar

Zusammen, so Strobel, könnte der Verbund attraktiver werden für Autoren und Verlage. Damit kam er auf einen weiteren Schwerpunkt zu sprechen, der den Lesern am Herzen liegt. Die Bibliotheken sollen verstärkt als Orte für die Begegnung und Kultur genutzt werden. Naunhof hatte bisher schon in Verbindung mit der Leipziger Buchmesse bekannte Schriftsteller für Lesungen gewinnen können. „Vielleicht lassen sich dann aber noch größere Autoren heranholen“, drückte Superka ihre Hoffnung aus. „Diese könnten dann in Form einer Lesereise von Bibliothek zu Bibliothek im Partheland ziehen.“ Laut Umfrage wären außerdem Bücherflohmärkte und Lesenächte wünschenswerte Veranstaltungsformen.

Wie Bibliotheken zu Orten der Begegnung und Kultur werden, wurde an diesem Tisch beraten. Quelle: Thomas Kube

Workshops für Kinder und Jugendliche

Ein dritter Fokus war auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Sie hoffen laut Superka auf Workshops zu digitalen Medien. „Wie bearbeite ich Fotos und Videos? Wie lade ich Youtube- und TikTok-Videos hoch?“, nannte sie Beispiele. Aber auch nach Lehrgängen zum Schreiben von Geschichten oder Zeichnen von Comics sei gefragt worden.

Diskussionsrunde zum Thema, was sich für Kinder und Jugendliche tun lässt. Quelle: Thomas Kube

Neue Ideen in der Diskussion

Zur Bürgerwerkstatt konnte über all diese Ideen weiter diskutiert werden. Es kamen auch neue hinzu. Beispielsweise kann sich die Jugend WLAN-Ecken in den Bibliotheken vorstellen. Vorgeschlagen wurde weiterhin ein Lesecafé, in dem sich Nutzer hinsetzen, etwas trinken und schmökern. „Partheland-Weinlesen“ lautet ein anderer Gedanke. Gemeint ist damit eine von den Bibliotheken organisierte Wanderung, bei der unterwegs hier und da eine Rast eingelegt wird, um ein Glas Wein zu trinken und sich gegenseitig etwas vorzulesen.

Platz für ganz neue Ideen bot das Papier auf diesem Tisch, an dem Daniel Strobel moderierte. Quelle: Thomas Kube

Image soll aufgemöbelt werden

Die Rede war auch von der Anschaffung eines Kulturbusses, mit dem Menschen vom Lande zu Veranstaltungen gebracht werden und in dem selbst Veranstaltungen wie zum Beispiel Parthelandrundreisen laufen könnten. Insgesamt, da waren sich viele einig, solle der Ruf von Bibliotheken mit einer Image-Kampagne verbessert werden.

Projektgruppe berät nächste Schritte

„Wir werden jetzt alles sortieren und aufbereiten“, kündigte Juliane Superka an. „Unsere Projektgruppe, die aus den Bibliothekaren und den Hauptamtsleitern der beteiligten Kommunen besteht, schaut dann, was sie als erstes weiterverfolgen, um schnelle Erfolge zu erzielen.“ Laut Daniel Strobel stehen dem Partheland für den Verbund 123 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Zusammen mit Eigenanteilen der Städte und Dörfer betrage das Budget rund 135 000 Euro.

Von Frank Pfeifer