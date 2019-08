Eilenburg

Annett Kitsche taucht den Pinsel in den Eimer mit der nebelgrauen Dispersionsfarbe. „Der bemooste Baum im Tropicana des Eilenburger Tierparks braucht noch etwas mehr Tiefe“, erklärt die Illusionsmalerin. Zielsicher setzt die zweifache Europameisterin im Airbrush-Autolack-Design die nächsten Striche. „Ich schwöre auf Pinsel mit Schweineborsten“, erklärt sie dabei. „Denn diese stacheln nicht auseinander, so dass ich sie bis zum Ende abmalen kann.“

Von Borstenstumpf und Nebeldunst

Rund 20 Pinsel hat sie bei sich. Dabei male sie eigentlich immer nur mit zweien oder dreien davon, erzählt sie lachend. Doch sie könne sich selbst dann nicht von einem Pinsel trennen, wenn nur noch der Borstenstumpf als schwacher Abglanz von besseren Zeiten kündet. „Denn vielleicht brauche ich ja genau diesen, um den Nebeldunst so richtig wabernd zeichnen zu können.“

Die Tiefe „zaubern“

Die Nischwitzerin, die vor über 20 Jahren ihr Hobby zum Beruf machte, freut sich über den spannenden Auftrag im Tierpark, der sie gut zehn Wochen beschäftigt. Naturthemen sieht sie ohnehin als ihre Stärke. „Sie bieten sich bei der Illusionsmalerei einfach an“, so die 52-Jährige, die mit ihrem ersten Berufen als Zootechnikern und Agraringenieurin ja gar nicht so weit weg vom Tierpark ist. Mit der Illusionsmalerei könne sie Tiefe „zaubern“. Der Baum hier, so erklärt sie, würde optisch mit der realen, rankenden Pflanze verschmelzen. Und die Landschaft dahinter male sie diffus, so dass sie scheinbar in weite Ferne rückt.

Für die Nacht sprechen viele Gründe

Für unsere Zeitung schwingt sie den Pinsel ausnahmsweise mal tagsüber. „Ich male sonst immer nachts.“ Warum, dafür führt sie mehrere Gründe auf. So habe sie meistens nur dann auf den Baustellen die nötige Ruhe. Hinzu komme, dass es bei der Illusionsmalerei alles andere als förderlich sei, wenn sich das Licht ständig ändert. Eine wandernde Sonne sei da eher schlecht. „Und nachts“, so lobt sie, „könne sie sich auch nicht im eigenen Schatten stehen.“ Hinzu komme aber auch noch ein ganz anderer Grund: „Nachts kommen mir einfach immer die besten Ideen.“

Ein Puma schaut von einem Ast

Denn strikte Vorgaben, wie sie die rund 40 Quadratmeter Wandfläche in dem 12 mal 18 Meter großen Gebäude des Tropicanas gestalten soll, habe sie nicht. Es gibt auch keinen Vorentwurf auf Papier, sondern nur ein grobes Konzept im Kopf. Für sie war schnell klar, dass ein Puma von einem Ast über der Dschungelhütte schaut, dass der kleine reale Bachlauf in den Tümpel an der Wand fließt, und dass der Ausgang aus dem Warmhaus in eine Schlucht führen wird.

„Manchmal schmeiße ich den Pinsel hin“

Allein für den Puma, so erklärt sie, habe sie ungefähr einen Tag gebraucht. Der tropische Frosch, der sich wenige Meter weiter versteckt, sei dagegen in etwa einer Stunde gemalt gewesen. Ihre Ideen würden sich mit dem Malen auch weiter entwickeln. „Manchmal“, so gesteht sie, „komme ich aber auch mal nicht weiter. Dann schmeiße ich den Pinsel für diese Nacht hin.“

So oft sei das beim Tropicana aber nicht passiert, relativiert sie gleich. Der Dschungel um das Eingeborendorf lebt, die Pflanzen strecken sich dem Licht entgegen, Orchideen blühen und es gibt auch Insekten zu entdecken.

Tierpark-Auftrag begeisterte sofort

Die selbstständige Künstlerin, die mit der Bemalung von Schaustellerwagen anfing, inzwischen aber vor allem in Altenheimen oder privaten Schwimmbädern malt, bekommt die allermeisten Aufträge durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch im Falle des Tierparks habe ein Gartennachbar des Tierparkchefs auf sie aufmerksam gemacht. Im Tropicana malen zu dürfen, davon war sie sofort begeistert.

Was sie in den vergangenen Wochen auf die Wände gebracht hat, will sich die Künstlerin dann auf jeden Fall auch einmal anschauen, wenn die Bewohner eingezogen sind. Diese werden lange in der jetzt geschaffenen Kulisse leben, da die Malerei, die zuletzt noch mit einer Schutzschicht versehen wird, so lange wie der Untergrund halten sollte.

Der Weg zur selbstständigen Künstlerin

Dass sie einmal von ihrer Malerei würde leben können, war Annett Kitsche nicht vorbestimmt. „Als ich in der Berufsberatung sagte, ich wolle Künstlerin werden oder auf einem Gestüt arbeiten, hat die Beraterin mir gesagt: ‚Jetzt überlegen Sie sich mal was Ordentliches.‘“ Doch die Malerei habe sie schon immer begleitet.

„Meine Mathehefte waren immer voller Pferde“, erinnert sie sich. Später habe sie, unter anderem in Ferienkursen, ganz verschiedene Techniken wie Linolschnitt, Radierung und Aquarellmalerei in einem technisch gut ausgestatteten Pionierhaus gelernt. Dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte, hat sie aber auch ein wenig unserer Zeitung zu verdanken. Als sie im Fernstudium Grafik & Design studierte, hat sie parallel dazu bei dem Grimmaer Günter Ketelhut Kurse belegt. Er habe dann auch die Zeitung zu ihr geschickt. „Mit der Kleinen müsst ihr mal was machen, hat er damals gesagt.“

Jobangebot nach LVZ-Artikel

Die Folge des Beitrages war ein Jobangebot als angestellte Künstlerin in einem Atelier. Hier hat sie dann Reinzeichnungen für Sticker gemalt, aber auch Geschäfts-, Trauer- und Weihnachtskarten in Airbrush-Technik oder mit Aquarellmalerei geschaffen. Nebenbei habe sie aber damals schon Schaustellerwagen und Diskotheken bemalt. Und als das Atelier schloss, wagte sie 1996 den Sprung in die Selbstständigkeit, der letztendlich nun auch zu dem Sprung des Pumas ins Eilenburger Tropicana führte.

Größtes Bauprojekt des Eilenburger Tierparks

Bei dem neuen Warmhaus des Eilenburger Tierparks handelt es sich um das größte Bauprojekt in der 60-jährigen Geschichte des Eilenburger Tierparks. In dem Tropicana tauchen die Besucher in ein von den Menschen verlassenes Dorf ein, das sich die Natur langsam zurückerobert. Über einen hohlen Baum können die Gäste einen zwei Meter hohen Wipfelpfad erreichen, von dem sie auf die Tropenwelt hinabschauen können. In dieser leben Goldkopflöwenaffe und Kaiserschnurrbarttamarin. Sie teilen sich das Warmhaus, auf das die Besucher schon bei ihrem Weg durch das großzügige Außengehege eingestimmt werden, aber auch mit Boas, Vogelspinne, Wachtel und Leguan. Ab der am 15. November geplanten Eröffnung werden die Besucher in den angrenzenden Bereichen zudem erstmals die bis zu 40 Zentimeter großen Maras-Pampashasen und die wesentlich kleineren Streifenhörnchen sehen können.

250 Tiere sind im Eilenburger Tierpark zu hause

Für den Eilenburger Tierpark, der inzwischen 75 000 Besucher jährlich zählt, gilt das Motto: Klein, aber fein. In der vier Hektar grünen Oase inmitten des Stadtparkes haben 250 Tiere von 40 Arten ihr Zuhause. Neben der Affen-Freianlage, in der die Hutaffen herumtoben können, gibt es Schwein, Pferd und Esel im Haustierhaus und auf der Koppel zu beobachten. Ein Naturlehrpfad führt durch Feucht- und Waldgebiete, wo Kranich, Luchs und Damwild leben. Im Tierpark können die Ziegen gefüttert und die Hängebauchschweine gebürstet werden. Neben der Gaststätte gibt es einen großzügigen Freisitz sowie einen tierischen Spielplatz.

Gute Erreichbarkeit der Einrichtung

Der Tierpark liegt zentral in der Muldestadt und befindet sich nur 300 Meter vom S-Bahnhof entfernt. Vom Marktplatz aus ist es durch den Stadtpark nur wenig weiter. Autofahrer können sich innerhalb der Muldestadt nach den Hinweisschildern richten. Neben einigen Parkplätzen direkt am Tierpark können auch die ebenfalls kostenfreien Parkplätze am S-Bahnhof genutzt werden.

Von Ilka Fischer