Im Brandiser Zentrum entsteht neues Ärztehaus

Brandis möchte die medizinische Versorgung seiner Bürgerschaft verbessern. Erreicht werden soll dies mit der Ansiedlung eines Ärztehauses, für das es laut der Stadtverwaltung bereits konkrete Pläne gibt.

Entstehen soll der Neubau auf einem zum Verkauf stehenden rund 1600 Quadratmeter großen Areal in der Rathausgasse 6. Noch bis 2018 war dieses der Stadt zufolge mit verschiedenen mittlerweile abgerissenen Gebäuden bebaut.

Belebung der Innenstadt

„Wir wollen auf diesem innerstädtischen Filetstück eine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen und damit zugleich für eine weitere Belebung der Innenstadt sorgen“, erklärt Bürgermeister Arno Jesse (SPD) das Ansinnen. Mit der Nähe zum angrenzenden Markt und der in den Ratskeller einziehenden Bibliothek sieht der Rathauschef die neue Investition als „eine anstrebenswerte Symbiose“.

Um das zukünftige Wohn- und Geschäftshaus mit Leben zu erfüllen, muss sich Jesse zufolge mindestens eine Fachärztin beziehungsweise ein Facharzt mit kassenärztlicher Zulassung in ihm niederlassen. „Denkbar wäre zudem, dass sich zusätzlich etwa eine Logopädie- oder eine Physiotherapie-Praxis in dem Gebäude ansiedeln oder dass alternativ Gesundheitshandwerke wie etwa ein Augenoptiker oder ein Hörgeräteakustiker in ihm ein neues Domizil finden“, so der Stadtchef. Im zweiten Obergeschoss könnten zudem Wohnungen entstehen.

Stadtrat gibt grünes Licht

Potenzielle Investoren, die sich am Bieterverfahren beteiligen, müssten in jedem Fall die Nutzung der Immobilie als Ärztehaus in geeigneter Form nachweisen. Die Voraussetzungen zur Umsetzung der Pläne schaffte der Brandiser Stadtrat auf seiner jüngsten Zusammenkunft mit einer diesbezüglich einstimmigen Beschlussfassung. Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der städtischen Homepage unter www.stadt-brandis.de einsehbar.

Von Roger Dietze