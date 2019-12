Im Lindenhof Beucha entstehen 90 Wohnungen

Brandis/Kleinsteinberg

Die Stadtverwaltung Brandis verzeichnet eine ungebrochene Nachfrage nach Wohnbauland. Im Ortsteil Kleinsteinberg soll nun auf einer innerörtlichen Brachfläche ein neues Wohngebiet entstehen. Der Stadtrat beschloss in seiner letzten Sitzung dieses Jahres einstimmig, für den „Lindenhof“ einen Bebauungsplan aufzustellen. Für eine ungenutzte, aber für die bauliche Nutzung vorgeprägten Freifläche soll damit Baurecht geschaffen werden.

Projekt seit einem Jahr in der Planung

Das Vorhaben hatte den Stadtrat schon einmal vor genau einem Jahr beschäftigt. Bei der inzwischen vorgenommenen frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange stellte sich heraus, dass das Verfahren auch Außenbereiche einbeziehen sollte. Der Geltungsbereich des Plangebietes wurde deshalb in nördliche Richtung erweitert. Der bereits gefasste Aufstellungsbeschluss war somit neu zu fassen.

Das Gebiet zwischen Kleinsteinberger Straße, Wurzener Straße, Todgraben und Bahngleis hat eine Größe von ca. 2,92 Hektar und wird teilweise von Wohnbauflächen umgrenzt. Im südlichen Teil des Plangebietes selbst befindet sich mit dem Dreiseithof eine bereits bestehende Wohnbaufläche, der nördlich Teil wird derzeit als Pferdekoppel genutzt.

Auf dem knapp drei Hektar großen Lindenhof zwischen Kleinsteinberger- und Wurzener Straße sollen Hofhäuser entstehen. Quelle: seecon

Ein erstes Konzept der vom Privateigentümer der Fläche mit der Planung beauftragten seecon Ingenieure GmbH Leipzig vermittelt eine Idee, was auf dem Gelände vorstellbar ist. Es sieht Doppelhäuser und Hausgruppen in Form von Hofhäusern vor – insgesamt circa 90 Wohneinheiten. Dabei werden ca. 25 Prozent der Grundfläche im Bestand entwickelt. Neben dem Schwerpunkt Wohnen soll aber auch die Möglichkeit bestehen, gewerblich beziehungsweise freiberuflich genutzte Flächen bereitzustellen. Ein Wohngebiet mit einem Anteil an nichtstörendem Gewerbe entspricht auch dem Entwurfsstand des geänderten Flächennutzungsplans, der erst vor Kurzem in einer Einwohnerversammlung diskutiert worden war.

Besucherparkplätze an der Straße geplant

Verkehrstechnisch soll das Plangebiet insbesondere von der Wurzener Straße im Osten über eine bestehende Gebietszufahrt erschlossen werden. Am nördlichen Ende des Areals ist ein Wendehammer vorgesehen, um die Befahrung der Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. Die südlichen Grundstücke sind über die Kleinsteinberger Straße zugänglich. Sämtliche Straßen im Plangebiet sollen dabei in Form von Mischverkehrsflächen als 30er-Zone realisiert werden. Der ruhende Verkehr soll auf den Grundstücken selbst untergebracht werden, Besucherparkplätze im Straßenraum.

Öffentliche Grünflächen und ein Marktplatz

Ferner sieht das Konzept diverse Freiflächen vor. Die als öffentliche Grünflächen konzipierten Freiräume, darunter ein so genannter Marktplatz, sollen dem Gebiet einen durchgrünten Charakter verleihen und Verweilmöglichkeiten bieten.

Der „Lindenhof“ ordnet sich in eine ganze Reihe größerer Wohnungsbauvorhaben an, die die Stadt in letzter Zeit angeschoben hat. Im Ortsteil Beucha ist dies der Dorfanger an der August-Bebel-Straße, ebenfalls eine innerörtliche Brache, wo in mehrstöckigen Gebäuden 40 Wohnungen, davon 22 altengerechte, entstehen sollen. Erst im Oktober hatte der Stadtrat den B-Plan nach dessen mehrfacher Überarbeitung erneut zur Auslegung bestimmt. An der Viehweide in Beucha wird bereits an insgesamt 14 Eigentumswohnungen gebaut; im März 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen können. In Brandis selbst soll der „Familienwohnpark Bergblick“ mit 30 bis 40 Wohneinheiten hinter dem voraussichtlich im Februar einzugsreifen Kita-Neubau am Bahnhof entwickelt werden, und in der Rathausgasse sollen zwei vierstöckige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Zwei- bis Vierraumwohnungen entstehen.

