Im Muldental kommt die Gelbe Tonne

Landkreis Leipzig

Wann hat der Gelbe Sack endlich ausgedient? Während im ehemaligen Landkreis Leipziger Land Gelbe Tonnen seit Jahr und Tag zum Straßenbild gehören, muss sich das Muldental mit den ungeliebten Gelben Säcken herumschlagen. Oftmals vom Winde verweht oder von Tieren zerrissen, verschandeln sie die Innenstädte und stellen für Bürger ein großes Ärgernis dar. „Außerdem“, beschwerte sich erst kürzlich ein Bürger aus Machern, „werden die Säcke immer dünner und reißen dadurch leichter.“ Es sei eine Zumutung, beklagte sich der aus Leipzig ins Muldental gezogene Häuslebauer, dass hier noch immer mit Gelben Säcken hantiert werde.

Landkreis will seit Jahren die Gelbe Tonne einführen

Landrat Henry Graichen ( CDU) und Verantwortliche der kommunalen Abfallwirtschaft eint ebenso der Wunsch, sich rund um Grimma und Wurzen vom Gelben Sack zu verabschieden. Die beim Thema nach wie vor vorhandene Kreisgrenze müsse endlich niedergerissen werden. „Wir bemühen uns seit Jahren darum, die Gelbe Tonne flächendeckend im Landkreis einzuführen“, gibt Graichen zu Protokoll.

Anzeige

Anders als beim Restmüll ist beim Plasteabfall nicht die Kommunalentsorgung des Landkreises – die Kell GmbH – Herr des Verfahrens. Gelber Sack beziehungsweise Gelbe Tonne laufen in Deutschland über die dualen Systeme und sind eine rein privatwirtschaftliche Veranstaltung. Als Verhandlungspartner für die Kommunen bestimmen die Systeme einen gemeinsamen Vertreter. Mit diesem wiederum muss sich der Landkreis auseinandersetzen, will er Änderungen durchsetzen.

Weitere LVZ+ Artikel

Versuche, die Gelbe Tonne im gesamten Kreisgebiet einzuführen, waren in der Vergangenheit immer wieder zum Scheitern verurteilt. „Unser Ansinnen wurde stets mit dem Hinweis auf die damit für die dualen Systeme verbundenen höheren Kosten abgelehnt“, so Graichen. Doch seit einiger Zeit ist der Kreis nicht mehr nur Bittsteller. Dass er inzwischen Forderungen aufmachen kann, was die Gelbe Tonne betrifft, liegt an einer Gesetzesänderung. Das seit 1. Januar 2019 gültige Verpackungsgesetz stattet die Landkreise mit mehr Rechten aus.

Landkreis kann jetzt Vorgaben machen

„Der öffentliche Entsorgungsträger kann jetzt festlegen, wie mit dem Verpackungsmüll verfahren wird“, erläutert Graichen. Der Kreis kann den dualen Systemen jetzt Vorgaben machen, sowohl was die Art des Sammelsystems – also Hol- oder Bringsystem –, Art und Größe der Sammelbehälter – also Sack oder Tonne – sowie die Häufigkeit der Behälterleerung betrifft.

Bisher ist der Landkreis in zwei Entsorgungsgebiete aufgeteilt. Im ehemaligen Muldentalkreis wandern Verpackungen ausschließlich in den Gelben Sack – außer in Borsdorf. Eine Ausnahme bilden ebenso große Neubaugebiete, die mit 1100-Liter-Behältern ausgestattet sind. Im ehemaligen Leipziger Land können die Bürger durchgängig auf Gelbe Tonnen zurückgreifen. Unterm Strich sind damit etwa 43 Prozent der Landkreis-Bevölkerung noch auf die windanfälligen und dünnhäutigen Säcke angewiesen.

Kreisräte können den Sack zubinden

Ein bestehender Vertrag mit den dualen Systemen endet zum 31. Dezember 2020. Bereits Anfang des Jahres verpflichtete der Landkreis die dualen Systeme zur flächendeckenden Entsorgung der Leichtverpackungen mittels Gelber Tonne. Gegen diesen Bescheid legten acht duale Systeme Rechtsmittel ein, über die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend entschieden wurde. Der Kreistag hat auf seiner Sitzung in der kommenden Woche eine Vereinbarung mit den dualen Systemen vorliegen. Landrat Henry Graichen soll mit deren Unterzeichnung beauftragt werden. Mit ihrer Beschlussfassung könnten die Kreisräte den Sack sprichwörtlich zubinden und ab 2021 den Weg für den Einzug der Gelben Tonne im Muldental frei machen.

Von Simone Prenzel