Im Tagebau Schleenhain könnten sich Wölfe ansiedeln

Borna

Hin und wieder werden auch im Leipziger Südraum Wölfe gesichtet. Das sind aber Ausnahmen, macht Neuseenland-Revierförster Oliver Hering klar. „In der Regel sind das Durchzügler.“ Die Gegend zwischen Markkleeberg und Borna sei eher ungeeignet dafür, dass sich Wolfsrudel hier auf Dauer niederlassen würden.

Wolf bei Colditz beobachtet

Dabei hat der 33-Jährige, dessen Revierbereich sich von Markranstädt und Markkleeberg bis Kitzscher, Borna und Regis-Breitingen erstreckt, erst vor einigen Monaten einen Wolf gesehen – im Januar im Colditzer Forst. Möglicherweise ein Jungrüde auf der Durchreise. Und im Oberholz wurden die Tiere ebenso schon gesichtet wie vor einigen Jahren am Markkleerger See. Dass sie sich hier aber niederlassen, sei kaum zu erwarten, so Hering weiter.

Schleenhain ist abgeschieden

„Wölfe brauchen ein großes Territorium und eine gewisse Ruhe.“ Zu viele Menschen stören da eher. Eine Ausnahme aber gibt es im Südraum dann doch: das Gebiet rund um den Tagebau Schleenhain. Das biete Platz und etwas Abgeschiedenheit. Revierförster Hering: „Dort könnten sich möglicherweise Wölfe ansiedeln.“

Von Nikos Natsidis