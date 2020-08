Im Visier der Stasi: Die Geschichte des Wurzener Jazzklubs 725

Wurzen/Großzschepa

Parka, Jeansjacke, Fleischerhemd, Jesuslatschen oder Tramper und vor allem lange Haare – sie waren einst das Markenzeichen der Anhänger einer Subkultur, an die Michael Kupzok und seine Mitstreiter demnächst in einer Ausstellung erinnern. Der heute 64-Jährige gründete nämlich am 2. März 1978 zusammen mit Volkmar „ Bille“ Bitterlich, Andreas „Funker“ Richter sowie Bodo Heim den Wurzener Jazzklub 725.

Nur sieben Jahre später lösten die Parteifunktionäre die Interessengemeinschaft, wie es im DDR-Jargon hieß, auf. „Das Verbot ist nun mittlerweile 35 Jahre her, weshalb wir uns entschlossen haben, mit einer Schau ab 4. September in Großzschepa daran zu erinnern“, erzählt Kupzok.

Wurzen wurde selbst für Leipziger eine begehrte Adresse

Was seinerzeit die jungen Leute einte, sei der Jazz gewesen – „verrückt nach verrückter Musik“. Rasch wuchs die Gruppe der Enthusiasten auf einen harten Kern von 15 bis 20 Leuten an. „Eigentlich wollten wir uns Jazzklub 08/15 nennen, doch das lehnte der Rat der Stadt ab.“ Also entschieden sich Kupzok und Mannen für die damalige Postleitzahl Wurzens – 725.

Mit dem Logo von Hans Urban warben der Wurzener Jazzklub 725 von 1978 bis 1985 für Veranstaltungen, wie Konzerte, Vorträge und die Bluesdisco. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Anfangs konnten sich die Jazzfreunde noch halbwegs ungestört von der Staatsmacht an ihrem musikalischen Hobby im ehemaligen Jugendklub in der Leninstraße (heute Schweizergartenstraße), Ecke Schmiedegasse erfreuen. Und bald machten sie sich sogar einen Namen auch weit über die Stadtgrenzen hinweg.

„Gut und gern 20 bis 25 Veranstaltungen pro Jahr führten wir durch. Nicht nur Konzerte mit nationalen und internationalen Größen der Szene, sondern ebenso Vorträge, Themenabende und Bluesdiscos.“ Allerdings blieb der Klub den SED-Funktionäre stets ein Dorn im Auge. Schließlich galt Jazz als subversive Westkultur. Zudem, betont Kupzok, gab es Mitglieder, die sich in der Kirche engagierten, einen Ausreiseantrag stellten, der Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ angehörten oder die Wahl verweigerten.

Mielke-Truppe dokumentierte die Arbeit auf über 1000 Seiten

All das rief natürlich die Staatssicherheit auf den Plan. Über 1000 Seiten fertigte die Mielke-Truppe an und dokumentierte haarklein die Arbeit des Jazzklubs 725. Selbst in den eigenen Reihen gab es Denunzianten. Allein 13 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des VEB Horch und Guck nahmen Klubchef Kupzok ins Visier.

Jeder Jahrestag des Jazzklubs wurde gefeiert. Der Erfolg der Konzerte sprach sich schnell rum und lockte auch Besucher aus Leipzig in Scharen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Das Ende der Jazz-Ära in Wurzen erfolgte plötzlich und kurz nach der dreitägigen Feier zum siebten Jahrestag. Kupzok glaubt den Auslöser zu kennen. Während der Konzertpause dudelte Musik vom Band, darunter ein Medley der Band „Sogenanntes Linksradikales Blasorchester“ aus Frankfurt am Main mit der Internationalen, dem Deutschlandlied sowie der Tagesschau-Melodie. „Und die Stasi hörte wie immer mit.“

Nach dem Aus legte Kupzok sofort Widerspruch ein, schrieb an die Stadt, den Kreis und an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. „Letztlich sagte man uns, dass wir nur unter der Ägide der FDJ wieder beginnen dürfen.“ Die Klubgründer lehnten kategorisch ab.

Krönender Abschluss: ein Jazzkonzert in der Schlossruine

Der Diplomingenieur für Maschinenbau und jetzige Rentner wüsste viel mehr über jenen Teil der DDR-Stadtgeschichte zu erzählen, die in Wurzen bislang völlig unbeachtet blieb. Doch den Part will er sich als Gastgeber für die Ausstellung aufheben. Sie beinhaltet unter anderem Fotos, Kopien aus der Stasiakte, Plakate sowie die Chronik des Jazzklubs 725 und ist am 5. sowie am 12. September ganztags in der Scheune Lindenallee 11 auf dem Grundstück Kupzoks zu sehen. Am 4. September findet hier auch die Vernissage mit geladenen Gästen statt. Für den krönenden Abschluss sorgen schließlich am 12. September ab 18 Uhr ein Jazz-Konzert in der Schlossruine Großzschepa mit der Band „Jazz & Hopp“. Die Frauen des Fördervereins Rittergut Großzschepa werden die Gäste mit einem Öko-Buffet beköstigen.

Unterstützung erfuhr der Initiator übrigens durch den Lossataler Bürgermeister und Schirmherrn Uwe Weigelt. Schon deshalb, weil Kupzok, der zur Wende seinen Lebensmittelpunkt nach Bayern verlegte, vor sechseinhalb Jahren zurück in die Heimat nach Großzschepa zog. „Repressalien gegenüber Andersdenkenden und anders Aussehenden sind heute nach wie vor ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen“, so Weigelt.

Ausstellung „Verbot einer Subkultur in Wurzen 1985 durch die Stasi“ in Großzschepa, Lindenallee 11, Öffnungszeiten: 5. und 12. September von 10 bis 18 Uhr

Von Kai-Uwe Brandt