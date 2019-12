Image-Kampagne „So geht sächsisch“ Lob und Kritik im Kreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Sie tanzen durch ganz Sachsen: Breakdancer im Dresdner Zwinger, auf Felsen des Elbsandsteingebirges, vorm „Nischel“ in Chemnitz, am ausrangierten Kohlebagger und auf der „Vineta“ im Störmthaler See. Das Video „Life is a dance“ von Sebastian Linda, das 35 Schauplätze des Freistaates in Szene setzt, gehört zur Image-Kampagne „So geht sächsisch.“ – und erhielt 2016 den Filmpreis „The Golden Citygate“ in Silber.

Vor fünf Jahren startete Sachsen diese Standortkampagne – und zieht jetzt ein positives Resümee. Es sei eine „Erfolgsgeschichte“, so die Staatskanzlei. Jeder vierte Bundesbürger würde „So geht sächsisch.“ kennen. 359 Millionen Kontakte erzielten allein die TV-Auftritte; 1,6 Millionen Kinobesucher sahen bundesweit den Spot; insgesamt 27 Publikationen zu unterschiedlichen Themen erreichten 26,5 Millionen Leser, heißt es aus Dresden. Die Website verzeichne monatlich im Durchschnitt 20.000 Interessenten.

Sehen Sie hier das Video „Life is a dance“:

Im Ranking der bekannten Länderslogans belege laut Marktforschungsinistut YouGov Sachsen den zweiten Platz nach Baden-Württembergs „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Gekostet habe die Kampagne bis 2018 den Steuerzahler vierzig Millionen Euro, im aktuellen Doppelhaushalt stehen dafür knapp zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Kritik vom Rechnungshof und aus der Politik

Kritik kam dazu kürzlich von Sachsens Rechnungshof: Mit den Geldern würden auch andere Kampagnen mitfinanziert, es fehle eine klare Abgrenzung und Gesamtstrategie, hieß es.

Kritiker der Kampagne: Asylbefürworter ziehen im Mai 2015 mit einem Banner „So geht sächsisch - neue deutsche Leitkultur" durch die Innenstadt von Dresden. Quelle: dpa

Kritische Stimmen gibt es seit Jahren, vor allem in Bezug auf fremdenfeindliche Übergriffe im Freistaat. Im Landtag stand deshalb die Kampagne 2016 zur Diskussion. Die Linke meinte damals, „So geht sächsisch“ gehe gar nicht mehr, weil der Slogan „inhaltsleer“ sei und forderte ein sofortiges Ende des Werbeauftritts. Die SPD war der Meinung, dass die Kampagne mit diesem politischen Hintergrund zu einer „Karikatur“ verkommen sei. Die CDU wollte an der Aktion festhalten, räumte aber ein, dass Sachsens Ruf durch Fremdenhass gelitten habe.

„Was ist denn bei euch los?“

Das merkt auch Klaus-Dieter Anders, Leiter des Eigenbetriebes Bildung und Kultur im Landkreis Leipzig, zu dem die Musikschulen und Weiterbildungsakademien gehören. In Sachen Musikschulen ist er bundesweiter Akteur und daher viel unterwegs. Auf die politische Situation werde er seit mehreren Jahren regelmäßig angesprochen á la „Was ist denn bei euch los und warum ist das in Sachsen so?“ Auf der anderen Seite sei der Freistaat in der Musikschulszene hoch anerkannt, „weil wir bei den Wettbewerben sehr gute Schüler haben“, berichtet Anders.

Die Image-Kampagne würde er zwar kennen, sei damit bisher aber kaum in Berührung gekommen. Er selbst ist in der Region gern zu Hause und damit „eng verbandelt“. Auf die Bemerkungen seiner Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg zu seiner Mundart reagiert er stets gelassen: „Ich habe keinen Dialekt, der in Sachsen besonders auffallen würde.“

Henry Heibutzki : „Ich bin Sachse und ich steh’ dazu!“

Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH in Bad Lausick, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich bin Sachse und ich steh’ dazu!“ Egal wo man hinkommt, „uns erkennt man an der Sprache“ und das sei gut so. Er ist hier geboren und aufgewachsen und lebe bis heute gern in diesem Landstrich.

Der Sachse Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH in Bad Lausick. Quelle: Christian Modla

Mit der Werbung sei das so eine Sache. Er hält sich dabei an den Spruch des Industriellen Henry Ford (1863-1947): „Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht welche Hälfte.“ Wenn sein Unternehmen für das Freizeitbad Riff und das angrenzende Riff Ressort zum Übernachten werbe, konzentriere man sich auf den Standort Bad Lausick.

Kampagne gut für Bekanntheitsgrad

In der Woche würden die Gäste aus einem Umkreis von 50 Kilometern kommen, am Wochenende seien es hundert Kilometer, „also auch außerhalb des Freistaates“. Daher spiele „So geht sächsisch.“ für die Kur GmbH durchaus eine Rolle. „Es geht nicht, dass jeder kleine Betrieb nach Holland oder Bayern fährt, um sich dort zu präsentieren“, sagt Heibutzki, „Um eine Region bekannter zu machen, dafür sind solche Image-Kampagnen gut.“

Positives Image für Sachsen erlebt Regina Heinze (r.) vom Tourismusverein auf Messen. Quelle: André Kempner

Das sieht auch Regina Heinze vom Tourismusverein Borna und Kohrener Land so. Es sei immer schwer, den Erfolg einer solchen Aktion zu messen. Doch die Metropole Leipzig mit Neuseenland und Muldental sei „im Aufwind“, das würden die Übernachtungszahlen deutlich zeigen.

Wenn sie auf Tourismus-Messen unterwegs ist, sei ihr bisher kein negatives Image für Sachsen aufgefallen. Auf den Dialekt werde immer mal abgezielt, aber eher in lustiger Form, zum Beispiel mit dem Spruch: „ Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen“.

RB Leipzig sorgt für positives Image

Und wo derzeit erfolgreich Fußball gespielt wird. Matthias Meltke, Geschäftsführer der DesignGroup Professional GmbH aus Böhlen, ist geschäftlich in ganz Deutschland und auch in Österreich, Frankreich und der Schweiz unterwegs. „Da weiß ja nicht jeder, wo Sachsen und Leipzig liegen. Aber RB Leipzig ist inzwischen sehr bekannt, in positiver Hinsicht. Fußball interessiert einfach viele Leute, die Bundesliga ist beliebt.“ Auch große Unternehmen wie BMW würden die Region bekannt machen.

Seine Firma hat zum Teil exklusive Aufträge, zum Beispiel ein LED-Showkostüm für Heidi Klum, das Bühnenshowdesign für Andrea Berg, ein märchenhafter Schneewittli-Nightclub im schweizerischen Zermatt oder gestylte Einkaufszentren und 5D-Kinos.

Firmen mit Mitarbeitern mit Migrationshintergrund fragen nach

Doch auch ein negatives Image durch fremdenfeindliche Übergriffe ist ein Thema, er werde hin und wieder darauf angesprochen. Zum Beispiel wenn mit Firmen im Ruhrgebiet zusammen gearbeitet wird, wo Mitarbeiter mit Migrationshintergrund beschäftigt sind.

Insgesamt werde Sachsen jedoch seiner Meinung nach positiv wahrgenommen, „weil wir mit einem Lächeln voran gehen und Leistung bringen“. Über den Dialekt werde eher gescherzt, egal ob man Sachse, Schwabe oder Bayer ist.

Im 18. Jahrhundert war Sächsisch schick

Mitte des 18. Jahrhunderts war es geradezu schick, Sächsisch zu reden. Doch in der Folge der Napoleonischen Kriege haben die Sachsen gegenüber Preußen enorm an Prestige eingebüßt, das wirke bis heute nach, berichtet Hans-Jürgen Ketzer. Der Leiter des Volkskundemuseums Borna-Wyhra ist Kulturwissenschaftler und hält regionale Identität für ganz wichtig.

Kulturwissenschaftler Dr. Hans-Jürgen Ketzer meint, in Zeiten der Informationsflut sei man gut beraten, mit seinen Pfunden nicht hinterm Berg zu halten. Quelle: Andreas Döring

Der Erfolg einer Image-Kampagne sei schwer messbar, doch in Zeiten der Informationsflut sei man gut beraten, mit seinen Pfunden nicht hinterm Berg zu halten. Er persönlich finde einen Schuss Selbstironie gut. So gefällt ihm der Slogan aus Baden-Württemberg: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Auch den Spruch der Messestadt „Leipziger Freiheit“, der oft kritisiert wurde, fand er gelungen.

Sachsen als Land der Erfinder mit einer starken Wirtschaft über Jahrhunderte hinweg könne allerhand vorweisen, die Metropole Leipzig sei bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine der dynamischsten Städte Europas gewesen, so Hans-Jürgen Ketzer.

Mit dem Problem des Rechtsradikalismus’ im Freistaat sei der Slogan „So geht sächsisch.“ nicht ganz einfach. Allerdings sei die Bewertung einer solchen Kampagne immer recht subjektiv: „Da gibt es verschiedene Perspektiven und das ist gut so.“

Von Claudia Carell