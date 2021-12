Impfaktion im Macherner Sportpark Tresenwald

Brandis/Machern

Die Stadt Brandis und die Gemeinde Machern haben bereits im Mai und Juni dieses Jahres erfolgreich eine Impfkampagne gestartet. Jetzt haben die beiden Kommunen erneut ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes organisiert. Dieses wird am Freitag, 17. Dezember, sowie am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Dezember, im Macherner Sportpark Tresenwald tätig, teilte der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse am Freitag mit. Die Sportanlage biete sich an, um die nötigen Abstände zu gewährleisten. Das Impfen wird ohne Terminvergabe erfolgen, die genauen Zeitspannen sollen rechtzeitig über die Presse und auf den Rathaus-Internetseiten bekanntgegeben werden.

Brandiser Testzentrum geht voraussichtlich am 13. Dezember in Betrieb

Die Stadt Brandis avisiert zudem gemeinsam mit dem Verein Aktivsport Saxonia die Eröffnung eines Testzentrums in dem ehemaligen Ladengeschäft am Markt 8. Nach Abschluss der theoretischen Schulungen und praktischen Einweisung der Helfer wird das Testzentrum wahrscheinlich am 13. Dezember in Betrieb gehen.

Über Pfingsten machte das mobile Impfteam des Arbeiter-Samariterbundes Station bereits in der Brandiser Mehrzweckhalle Station. Insgesamt wurden an vier Tagen 816 Dosen des Biontech/Pfizer-Vakzins verimpft. Quelle: Roger Dietze

Von lvz