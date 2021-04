Impfmarathon über sechs Tage in der Wurzener Stadtsporthalle

Wurzen

Stippvisite in der Stadtsporthalle: Während vor der Tür in der Friedrich-Ebert-Straße die Impfwilligen geduldig und mit dem nötigen Sicherheitsabstand auf Einlass warteten, überzeugten sich drin bereits Landrat Henry Graichen (CDU) und die Bürgermeister der Gemeinden des Wurzener Landes vom Ablauf der Aktion. Denn seit dem 18. April ist unweit des Stadthauses das mobile Impfteam vor Ort.

Sechs Tage lang erhalten hier die Zugehörigen der Prioritätsgruppen I und II aus Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz den Impfstoff Biontech. Zuvor hatten die Organisatoren eine Telefon-Hotline geschaltet, um die entsprechenden Termine zu vergeben. „Täglich werden 200 und am Freitag dann sogar 300 Impfdosen verabreicht, 1300 insgesamt. Die Zweitimpfung erfolgt ab dem 9. Mai“, berichtete Cornelia Hanspach von der Stadtverwaltung. Sie sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier Kommunen des Wurzener Landes sorgen derzeit dafür, dass alles reibungslos klappt.

Stadtsporthalle sorgt vorübergehend für kurze Wege

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) ist vom Engagement seiner Angestellten begeistert. „Ich finde es äußerst bemerkenswert, was hier geleistet wird. Auch vom mobilen Impfteam.“ Bereits im März hatte sich das Quartett um den Einsatz des mobilen Impfteams bemüht und binnen einer Woche die Stadtsporthalle hergerichtet. Die Immobilie biete immerhin viel Platz und Toiletten sowie genügend Parkmöglichkeiten am nahen Stadthaus, betonte Röglin.

Für die reibungslose Organisation sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller vier Gemeindeverwaltungen des Wurzener Landes. Quelle: Thomas Kube

„Für uns war es wichtig, insbesondere älteren Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, den Weg zur Impfung zu verkürzen“, sagte der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Schließlich sei selbst die Fahrtstrecke zum Impfzentrum nach Grimma nicht für jeden Senior mal einfach so zu bewältigen – nach Wurzen aber mit Hilfe von Familienangehörigen oder Nachbarn schon. Amtskollege Bernd Laqua (parteilos) fügte an: „In der Fläche sind wir jetzt sehr gut aufgestellt.“ Bei alledem würde sich Lossatals Rathauschef Uwe Weigelt (SPD) gern mehr Impfstoff wünschen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Mobiles Impfteam hilft jetzt in den Kommunen aus

Aus Sicht von Landrat Graichen wachse mit der Unterstützung des mobilen Impfteams zugleich die Hoffnung auf eine hohe Impfquote. Noch bis Anfang des Jahres waren die Ärzte und Angestellten des Arbeiter-Samariter-Bundes in den Pflegeheimen der Region unterwegs, können allerdings nunmehr den Kommunen helfen. Den Anfang machte Markkleeberg zu Ostern. „Ab Mitte Mai geht es für das Team weiter in die Gemeinden unter 10 000 Einwohner.“

Zuletzt erwähnte Graichen, dass außerdem jederzeit die Option bestehe, sich bei den Hausärzten impfen zu lassen. „In Wurzen betrifft dies die Praxen von Erik Bodendieck und von Cornelia Woitek“, ergänzte Röglin.

