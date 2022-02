Impfpflicht: Landrat Graichen rechnet mit 5000 Verfahren

Landkreis Leipzig

Landrat Henry Graichen (CDU) rechnet mit einem immensen Aufwand bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. „Im Landkreis Leipzig werden rund 5000 Verwaltungsverfahren auf uns zukommen“, erklärte der Verwaltungschef am Montagabend in der MDR-Sendung „Fakt ist!“. Unter dem Motto „Impfpflicht im Gesundheitswesen – Droht wirklich eine Kündigungswelle?“ hatten die Fernsehmacher zur Diskussion eingeladen. Zu den Gesprächspartnern gehörten neben Graichen die Leipziger Bundestagsabgeordnete und Ärztin Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen), Betreiber mehrerer Pflegeheime sowie Julian Nejkow, Politikwissenschaftler und Podcaster aus Görlitz.

Beschäftigte und Betreiber müssen angehört werden

Graichen erklärte, er erwarte wegen der aufwendigen Einzelfallprüfungen Kosten im hohen sechsstelligen Bereich. Nicht nur die ungeimpften Mitarbeiter, auch die Betreiber der jeweiligen Einrichtungen müssten angehört werden. „Im Vordergrund steht dabei die Versorgungssicherheit“, betonte der Landrat.

Graichen spielte das Szenario einmal durch, das er ab 16. März erwartet. „Wir werden dann vor der Frage stehen:Wie gehen wir mit diesen 5000 Fällen um?“ Vor allem müsse man sich fragen, was die Politik mit dem Paragrafen 20a Infektionsschutzgesetz erreiche, so wie er jetzt in der Welt ist? Man könne nicht sehenden Auges die Versorgungssicherheit gefährden, was aber passieren würde, wenn plötzlich die vermuteten 5000 Beschäftigten in Kliniken, Pflegeheimen und Praxen im Landkreis wegbrechen. „Auf der anderen Seite würden Tausende Verwaltungsverfahren produziert, und diese werden dann geknickt, gelocht und abgeheftet.“

Graichen räumt mit Mythos auf

Der Kreischef räumte zugleich mit dem Mythos auf, dass ab 16. März alle ungeimpften Beschäftigten zu Hause bleiben müssten. „Wenn das Gesetz so bleibt, werden wir es umsetzen. Wir werden aber auch unseren weiten Ermessensspielraum nutzen. Die Versorgungssicherheit wird der Maßstab unserer Entscheidungen sein“, betonte Graichen.

Bislang habe nur ein Drittel der Einrichtungen in der ambulanten und stationären Pflege das Angebot einer freiwilligen Impfberatung im Landkreis Leipzig angenommen, das vom Gesundheitsamt unterbreitet werde. Graichen warb dafür, weiter mit den Beschäftigten im Gespräch zu bleiben und dafür auch die Zeit nach dem 16. März zu nutzen. „Jeder Einzelne, ob in der ambulanten oder stationären Pflege, wird gebraucht“, bekräftigte Graichen in der MDR-Talksendung. Vor allem auch mit Blick auf die weiter steigende Zahl an Pflegebedürftigen im Freistaat.

Von Simone Prenzel