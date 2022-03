Impfpflicht in der Pflege: Graichen rechnet im April mit ersten Verfahren

Landkreis Leipzig

Landrat Henry Graichen (CDU) hat bekräftigt, dass es für ungeimpftes Personal im Bereich Gesundheit und Pflege zum 16. März nicht automatisch Arbeits- und Beschäftigungsverbote geben wird. Nachdem das Sächsische Sozialministerium Mitte Februar Umsetzungshinweise für das im Vorjahr vom Bundestag beschlossene Gesetz herausgegeben hatte, ist klar: Der Entscheidungsspielraum liegt ausschließlich bei den Gesundheitsämtern vor Ort.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum 15. März müssen alle Beschäftigten einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Ab dem 16. März müssen die Einrichtungen dann ihre ungeimpften Mitarbeiter dem Gesundheitsamt melden. Dafür haben sie zwei Wochen Zeit. „Wir gehen derzeit von etwa 5000 ungeimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und oder auch Einrichtungen der Behindertenhilfe aus“, erklärt Graichen. Im Landkreis gibt es 169 Pflegeeinrichtungen – darunter 48 Pflegeheime, 23 Tageseinrichtungen und 16 Wohnheime für Menschen mit Behinderung. Aber auch auf alle Rettungsdienste (Graichen, „Hier liegt die Impfquote im Landkreis bei über 80 Prozent.“) und Arztpraxen trifft die Regelung zu.

Verhaltenes Interesse an Novavax

Schon im Januar hatte das Gesundheitsamt mit Blick auf die Regelung begonnen, mit den betroffenen Trägern Kontakt aufzunehmen und sich einen Überblick zu verschaffen. „Uns war und ist wichtig, den betroffenen Beschäftigten in erster Linie eine Impfberatung anzubieten, um Fragen und Probleme zu klären.“ Das Angebot, dass Vertreter des Gesundheitsamtes ins Haus kommen, wurde bis vor wenigen Tagen von 20 Einrichtungen angenommen, bilanziert Graichen. Bei den Gesprächen sei auch unverbindlich erfasst worden, wer sich mit dem Impfstoff des Herstellers Novavax impfen lassen würde, der ab dieser Woche auch in Sachsen zur Verfügung steht. „Von den Mitarbeitern, die wir mit unserer Impfberatung erreicht haben, hat etwa ein Drittel Interesse an Novavax signalisiert.“

Graichen: Ein Pflegeheim kann nicht ein Viertel seiner Betten räumen

Nachdem zahlreiche Träger Alarm schlugen und auf drohende Engpässe insbesondere bei der Betreuung alter und kranker Menschen hinwiesen, hatten sich die sächsischen Landräte für eine Umsetzung des Gesetzes mit Augenmaß ausgesprochen. Man könne angesichts des hohen Anteils ungeimpfter Mitarbeiter nicht sehenden Auges die Versorgungssicherheit gefährden, hatte auch Graichen mehrfach gewarnt. „So kann ein Pflegeheim doch nicht ein Viertel seiner Betten räumen oder der Rettungsdienst zu einem Fünftel schließen.“

Graichen erklärt weiter: „Die nunmehr vorliegenden Umsetzungshinweise versetzen uns in die Lage, einen weiten Ermessensspielraum auszuüben und verhältnismäßige Entscheidungen zu treffen.“ Von der Behörde sei letztlich die Frage zu klären: „Was wiegt schwerer: Wenn ein Pflegebedürftiger von einem ungeimpften Beschäftigten versorgt wird oder wenn er gar nicht versorgt wird?“ Um einzuschätzen, was der Personalausfall für die jeweiligen Objekte bedeutet, werden auch die jeweiligen Arbeitgeber angehört.

Graichen rechnet ab April mit ersten Einzelfallprüfungen

Mit dem Beginn der Einzelfallprüfungen rechnet Graichen „im April oder Mai“. Denn die Vorgaben aus dem Haus von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sehen bekanntlich vor, dass den Mitarbeitern Fristen gesetzt werden können, um die geforderte Impfung nachzuholen. Demnach soll den Betroffenen vier Wochen Zeit gegeben werden, den geforderten Nachweis zu erbringen.

Auf den Landkreis Leipzig kommt erheblicher Verwaltungsaufwand zu

Schon jetzt geht die Kreisbehörde auf Grund der zahlreichen Einzelfallprüfungen von einem enormen bürokratischen Aufwand aus. „Denn nicht nur die Betroffenen, sondern auch alle Einrichtungen, die uns ungeimpftes Personal melden, müssen von uns angehört werden.“ Dazu habe man bereits begonnen, innerhalb der Kreisverwaltung Personal umzudirigieren. „Denn wir werden vor allem Verwaltungswirte brauchen, um die Verfahren zu bearbeiten.“

Bei Neueinstellungen gilt, dass ab 16. März nur geimpfte Beschäftigte einen Arbeitsvertrag erhalten dürfen. „Diese Regelung wird beispielsweise von beiden Kliniken im Landkreis – sowohl Sana in Borna als auch den Muldentalkliniken in Wurzen und Grimma – bereits umgesetzt.“

Landrat Graichen muss an die Landesdirektion melden

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die laut Gesetz ebenfalls der Impfpflicht unterliegen, werden von der übergeordneten Landesdirektion kontrolliert. Auch Landrat Graichen muss ab 16. März also Meldung machen, wie viele seiner Beschäftigten im Gesundheitsamt über eine Impfung verfügen.

Von Simone Prenzel