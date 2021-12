Impfzeiten in Machern stehen jetzt fest

Machern/Brandis

Das Mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommt am 22. und 23. Dezember in den Macherner Sportpark Tresenwald, Gartenallee 8. Am kommenden Mittwoch können sich Interessierte in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sowie am kommenden Donnerstag von 9 bis 17 Uhr eine Coronaschutzimpfung verabreichen lassen. Eine vorherige Terminvergabe für die von den Kommunen Brandis und Machern gemeinsam organisierte Aktion finde nicht statt, teilt der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse mit.

Unterlagen auf der Homepage der Stadt Brandis

Zur Impfung sind der Impfausweis, falls vorhanden, sowie wichtige Unterlagen wie ein Herz-Pass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitzubringen. Die Unterlagen (Anamnesebogen/Einwilligungserklärung), die vor der Impfung auszufüllen sind, sowie einen Aufklärungsbogen finden die Interessenten auf der Homepage der Stadt Brandis. Es wird geraten, diese Unterlagen auszudrucken und ausgefüllt zur Impfung mitzubringen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, bekomme die Unterlagen zum Ausfüllen am Tag der Impfung vor Ort, heißt es abschließend.

Von sp