Impfzentrum Grimma: Termine waren nach kurzer Zeit vergriffen

Grimma

Jetzt geht’s auch in Grimma los: Ab 16. März werden in der Muldentalhalle die Ärmel hochgekrempelt. Täglich 400 Impfwillige sollen im Impfzentrum Grimma an sieben Tagen in der Woche ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Der Landkreis Leipzig gehört damit zu den wenigen Regionen in Sachsen, die sich über zwei Anlaufstellen freuen können. Entsprechend groß war der Dank von Landrat Henry Graichen (CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) an Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD), dass für die 258 000 Landkreis-Bewohner nun eine weitere Impf-Adresse zur Verfügung steht.

Köpping dankt DRK Muldental und Stadt Grimma

Köpping ihrerseits lobte Stadt und Muldentaler DRK. „Der Aufbau des Impfzentrums hat zügig und reibungslos geklappt. Auch dank vieler ehrenamtlicher Helfer.“ Limitierender Faktor, um weitere Kapazitäten aufzubauen, sei nach wie vor der Impfstoff. „Wir würden gern mehr impfen, aber ausreichende Mengen sind einfach nicht vorhanden.“ Und dann platzte am Nachmittag auch noch die Nachricht vom ausbleibenden Biontech-Impfstoff in die aufgewühlte Stimmung.

Muldentalhalle wurde binnen fünf Tagen zum Impfzentrum

Grimma zumindest hat im Kampf gegen die Pandemie eine Herausforderung bereits mit Bravour bewältigt: den Aufbau eines leistungsfähigen Impfzentrums binnen fünf Tagen. Wo sonst Kabarettisten, Travestiekünstler oder Schlagersänger auftreten, spielt ab sofort die Impf-Musik. Es wird nicht mehr in die Gitarrensaiten, sondern zur Spritze gegriffen. Matthias Berger präsentierte sichtlich stolz das Ergebnis des logistischen Kraftaktes der letzten Tagen: „Grimma“, zeigte sich der Stadtchef überzeugt, „muss den Vergleich mit anderen Impfzentren nicht scheuen.“

Stolper-Start für Buchungsportal

Noch größer wäre Bergers Freude, hätte die Stadt auf Anhieb Termine für alle impfwilligen Grimmaer Senioren buchen können. Doch das sächsische Buchungsportal legte für Grimma einen Stolper-Start hin: Die Termine waren in Windeseile vergriffen. Bereits am Donnerstagmittag spuckte die Impf-Börse die Botschaft aus, dass keine Impftermine mehr verfügbar seien. Andererseits erkundigten sich überglückliche Pirnaer, die ihrerseits einen Termin ergattert hatten, im Rathaus der Muldestadt nach dem Weg zur Muldentalhalle.

DRK-Geschäftsführer bittet um Nachsicht für Startschwierigkeiten

Sachsens DRK-Geschäftsführer Rüdiger Unger bat dafür am Freitag um Verständnis: „Gerade an dem Tag, an dem erstmals Termine für Grimma buchbar waren, gab es einen unfassbaren Ansturm auf unser Buchungssystem, was mit der Freigabe des Impfstoffs Astrazeneca für weitere Personengruppen zusammenhing. In der Folge hatten wir gestern pro Minute 1000 Terminanfragen.“ Deshalb habe man die Notbremse gezogen und die Terminvergabe für Grimma kurzfristig wieder gestoppt. „Dass es für den Grimmaer nicht logisch klingt, wenn jemand aus dem Landkreis Sächsische Schweiz nach Grimma gefahren kommt, das stimmt. Im Übrigen muss ich aber sagen, auch in Pirna stehen Autos mit Leipziger Kennzeichen vorm Impfzentrum, weil sie dort eher einen Termin bekommen“, so Unger. „Wir bemühen uns aber in enger Abstimmung mit der Stadt, die Anfangsschwierigkeiten in den Griff zu bekommen und die Terminfreigabe so zu steuern, dass auch Grimmaer verstärkt zum Zuge kommen.“

In Grimma werden die ersten zwei Impfkategorien bedient

Entgegen erster Ankündigungen, dass nur Angehörige der ersten Impfkategorie – also über 80-Jährige sowie medizinisches oder Pflegepersonal – in Grimma immunisiert werden, erklärte der DRK-Chef am Freitag, dass die Impfkategorien 1 und 2 bedient werden.

DRK Muldental steht für Impfstart in den Startlöchern

Bettina Belkner, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Muldental, steht mit rund 50 Mitarbeitern in den Startlöchern, um das Impfzentrum ab kommender Woche langsam hochzufahren. Auch die Kassenärztliche Vereinigung steht mit ihren Ärzten Gewehr bei Fuß. „Wir werden am 16. März mit 260 Impfungen beginnen und diese Zahl dann sukzessive steigern“, kündigte sie an. Volllast soll bereits ab dem dritten Tag mit 400 Impfungen gefahren werden.

Nach der politisch hochkarätig besetzten Abnahme am Freitag muss die Muldentalhalle ab kommender Woche also ihren Stresstest bestehen. „Montag werden wir noch alle Mitarbeiter einweisen und die endgültigen Abläufe erproben“, berichtete Belkner. Die Stadt Grimma selbst hilft mit Impfhostessen, den Betrieb möglichst reibungslos zu gestalten. Und sollte am Abend doch mal eine Impfdose übrig bleiben, sei auch dafür Sorge getragen, versichert die Muldentaler DRK-Chefin: „Wir werden extra einen Fahrdienst einrichten, um in enger Abstimmung mit der Stadt in solchen Fällen reagieren zu können.“

Von Simone Prenzel