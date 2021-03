Grimma

Das Impfzentrum in der Grimmaer Muldentalhalle kann länger als geplant in Betrieb bleiben. „Ich habe die Zusage aus dem Sozialministerium, dass nicht nach sechs Wochen Schluss ist“, erklärte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) am Freitag.

Bei der Inbetriebnahme der zweiten großen Impf-Anlaufstelle im Landkreis Leipzig war von einer Laufzeit von lediglich sechs Wochen die Rede. Demnach wäre die letzte Spritze am 25. April gesetzt worden. Danach wären die Impfkabinen wieder eingemottet worden.

Berger: Logistischer Aufwand wäre für nur sechs Wochen Impfbetrieb nicht vertretbar gewesen

Auf die Frist von sechs Wochen waren bisher alle Planungen ausgerichtet - sowohl die des sächsischen Sozialministeriums als auch die des DRK und der Kassenärztlichen Vereinigung. Berger hatte allerdings von vornherein erklärt, er halte es nicht für vertretbar, angesichts des enormen logistischen Kraftaktes das Impfzentrum nach nur sechs Wochen wieder zu schließen. „Insofern bin ich heilfroh, dass unserer Bitte in diesem Punkt gefolgt wurde.“

Die Stadt, so Berger, habe sich die Anlaufstelle „politisch und handwerklich hart erarbeitet“. Für alle Beteiligten – angefangen vom DRK Muldental über viele städtische Bedienstete, Bundeswehr, Ärzte und freiwillige Helfer – sei die jüngste Botschaft aus Dresden deshalb auch eine Anerkennung ihrer Arbeit.

Ordnungsamt bringt Impfbotschaften vorbei

„Erst am Donnerstag konnten wir wieder viele Impftermine für über 80-Jährige in Grimma vereinbaren.“ Am Freitag schwärmten dann Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes aus, um den Senioren ihre Impftermine per Post zu überbringen. „Die Mitarbeiter klingeln und werfen die Briefe ein. Es wäre aber wichtig, dass die Leute zur Sicherheit in ihren Briefkasten schauen.“ Denn die ersten Impftermine würden bereits am 27. März früh 7 Uhr in der Muldentalhalle anstehen.

Von Simone Prenzel