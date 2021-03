Impfzentrum Grimma kann am Dienstag starten

Grimma

Das Impfzentrum in der Grimmaer Muldentalhalle wird am 16. März planmäßig starten. „Alle bisher vereinbarten Termine können stattfinden“, erklärte das DRK Muldental am Montagnachmittag. Die vergebenen Impftermine würden in Grimma in den nächsten Tagen mit dem Impfstoff des Herstellers Biotech/Pfizer durchgeführt. Dies habe das DRK Sachsen dem Muldentaler Kreisverband soeben mitgeteilt. Auch an der Laufzeit des Impfzentrums von sechs Wochen habe sich vorerst nichts geändert.

Erst am Freitag hatte Sachsens Sozialministerin Petra Köping (SPD) das Impfzentrum besichtigt und sich bei der Stadt Grimma, dem DRK und weiteren Akteuren für den schnellen und zügigen Aufbau der zusätzlichen Impfkapazitäten bedankt. Nach Auskunft des DRK ist Grimma der einzige Standort in Sachsen, bei dem Erstimpfungen stattfinden. Ab 16. März sollen hier täglich von 9 bis 17 Uhr Coronaschutzimpfungen verabreicht werden. Alle anderen Erstimpfungen wurden am Montag in Sachsen gestoppt, nachdem Deutschland die Verwendung des Impfstoffs Astrazeneca – wie bereits mehrere Länder zuvor – auf Eis gelegt hatte.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel