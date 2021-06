Impfzentrum Grimma schließt Ende Juli

Grimma

Die Tage des Temporären Impfzentrums Grimma sind gezählt. Wie der DRK-Kreisverband Muldental informiert, wird die Anlaufstelle in der Muldentalhalle Ende Juli geschlossen. „Nach derzeitigem Planungsstand werden noch bis Ende Juni Termine für Erstimpfungen vergeben, bevor im Juli dann die entsprechenden Zweitimpfungen durchgeführt werden“, erklärt DRK-Sprecher Nils Geldner.

Anfangs sollte in Grimma nur sechs Wochen geimpft werden

Grimma war seit Mitte März neben dem Impfzentrum Borna die zweite große Impf-Anlaufstelle im Landkreis Leipzig. Bei der Inbetriebnahme mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) war von einer Laufzeit von lediglich sechs Wochen die Rede. Demnach wäre die letzte Spritze in der Grimmaer Südstraße bereits am 25. April gesetzt worden. Darauf waren die anfänglichen Pläne von Sozialministerium, DRK und Kassenärztlicher Vereinigung ausgerichtet. Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hatte allerdings von vornherein erklärt, er halte es nicht für vertretbar, angesichts des enormen logistischen Kraftaktes das Impfzentrum nach nur sechs Wochen wieder zu schließen. So kam es dann auch: Ende März entschied das Sozialministerium, Grimma länger am Netz zu lassen.

In Anwesenheit von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), Landrat Henry Graichen (CDU) und OB Matthias Berger (parteilos) wurde das Impfzentrum Grimma Mitte März eröffnet. Quelle: Thomas Kube

Impfzentrum Grimma brachte für Senioren kurze Wege

„Temporäre Impfzentren wie das in Grimma wurden im Rahmen der Impfkampagne zur Unterstützung des Impfzentrums im jeweiligen Landkreis beziehungsweise der kreisfreien Stadt für einen begrenzten Zeitraum installiert. Sie dienten – ebenso wie die mobilen Teams - vor allem dazu, die Impfkampagne in die Fläche zu bringen“, bilanziert das DRK Muldental. Insbesondere Senioren habe so ein wohnortnahes Impfangebot gemacht werden können. Aber auch in Hochinzidenzgebieten wie im Vogtland seien Temporäre Impfzentren zeitlich begrenzt organisiert worden. „Nachdem nun seit einiger Zeit auch die Haus- und Betriebsärzte in die Impfstruktur eingebunden sind, wird die Impfkampagne des Freistaates in die ursprüngliche Regelstruktur rückgeführt“, heißt es weiter. Bedeutet: 13 Impfzentren – darunter das im ehemaligen Bornaer Aldi-Markt – bleiben einschließlich der dazugehörigen 30 mobilen Teams bis Ende September weiter in Betrieb.

Von sp