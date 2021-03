Impfzentrum Grimma startet am 16. März

Landkreis Leipzig/Grimma

Ins Thema Impfen kommt endlich Bewegung: Am 16. März soll das Temporäre Impfzentrum (TIZ) in der Grimmaer Muldentalhalle in Betrieb gehen. Darüber informiert das DRK Muldental. Bislang hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass im Landkreis Leipzig nur ein Impfzenturm in Borna als Anlaufstelle zur Verfügung steht. Mit einem weiteren Stützpunkt in Grimma entfallen für Muldentaler Impfwillige nun endlich lange Wege in die Kreisstadt.

Bereits seit einigen Tagen befinde man sich gemeinsam mit der Stadt Grimma sowie dem DRK Sachsen in enger Abstimmung, um das Temporäre Impfzentrum in Grimma an den Start zu bringen. Dieses ergänze als Außenstelle zum Impfzentrum in Borna den Ausbau der Impfkampagne in der Fläche. In Anbetracht steigender Impfstofflieferungen gilt das TIZ als sinnvolle Ergänzung der bestehenden 13 Impfzentren im Freistaat Sachsen. „Wir stehen, neben der Stadt Grimma, im intensiven Austausch mit den verschiedenen Akteuren, um einen möglichst reibungsfreien Ablauf zu gewährleisten“, erklärt Bettina Belkner, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Muldental, bei der die Fäden zusammenlaufen.

Aufbau beginnt am 8. März

Ab dem 8. März soll sich der Sport- und Veranstaltungstempel in einen Impfstützpunkt verwandeln: Dann startet der Um- und Einbau der Einrichtung - beginnend beim Bodenbelag über Trennwände bis hin zur IT. „Da hier viele Gewerke im Spiel und Entscheidungseben am Tisch sind, ist es unser Anspruch, uns engmaschig auszutauschen, um einen reibungslosen Aufbau umzusetzen“, so Bettina Belkner.

Die Muldentalhalle in Grimma-Süd. Quelle: Thomas Kube

Erste Impfungen ab 16. März

Der 15. März ist als „interner Start“ geplant, an dem das Personal eingearbeitet und die endgültigen Abläufe trainiert werden. Erste Impfungen sollen dann ab 16. März erfolgen. Konkret werden zwei Impfstrecken installiert, diese werden täglich von 7 bis 20 Uhr in Betrieb sein. Das TIZ arbeitet im Zwei-Schicht-System.

Termine können ab dem 10. März online über das sächsische Impfportal sachsen.impfterminvergabe.de oder telefonisch unter der Impf-Hotline 0800/0899089 gebucht werden. „Termine sind vorerst nur für Angehörige der höchsten Priorisierungsstufe vorgesehen“, teilt das DRK weiter mit. Für die Impfwilligen dieser Kategorie steht im TIZ Grimma der Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung.

DRK ist für operative Leitung zuständig, KVS stellt medizinisches Personal

Das DRK ist für die operative Leitung des Zentrums zuständig und stellt die Mitarbeiter. Das beginnt beim Check-In und endet beim Check-Out. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen trägt die Verantwortung für das medizinische Personal.

Weitere Infos gibt es beim DRK Sachsen unter drksachsen.de/impfzentren/faqs-allgemein.html sowie drksachsen.de/aktuelle-lage.html

Von Simone Prenzel