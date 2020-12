Im ehemaligen Aldi-Markt in der Bornaer Oststraße haben am Mittwoch die Arbeiten für den Aufbau des Impfzentrums für den Landkreis Leipzig begonnen. Wo noch vor kurzem Nudeln und Klopapier in den Regalen lagerten, sollen voraussichtlich ab Januar täglich Hunderte gegen das Corona-Virus geimpft werden.