Vom Supermarkt zum Impfzentrum: Das Sächsische Sozialministerium gab am Dienstag bekannt, dass sich das Corona-Impfzentrum für den Landkreis Leipzig in einem ehemaligen Aldi-Markt in Borna befinden wird. Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin, um welche Filialen es sich handelt.