In Borsdorf entsteht ein neues Sportlerheim

Borsdorf

Auf dem Borsdorfer Sportplatz harren große Dinge ihrer Realisierung. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen dort die Arbeiten zum Bau eines neuen Sportlerheimes. Und zwar mit dem Abriss des aus den 30er Jahren stammenden Bestandgebäudes, das vor reichlich zehn Jahren um einen Anbau ergänzt worden war.

Für einen Neubau anstatt einer Sanierung hatte der Gemeinderat nach Abwägen aller Für und Wider im Sommer votiert und die Vergabe von Planungsleistungen beschlossen. „Mit einem solchen Gebäude sind naturgemäß viele Erinnerungen verknüpft. Und wenn es wie im aktuellen Fall zumindest optisch auch noch weitgehend intakt erscheinend, dann ist der Entscheidungsprozess hin zum Abriss naturgemäß ein besonders intensiver. Und wir haben ihn uns auch nicht einfach gemacht“, so Borsdorfs Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU).

Alternativloser Neubau

Diese verweist in diesem Zusammenhang auf Vororttermine mit dem Sportverein und dem Architekturbüro Strauss, mit dem die Kommune seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet. Letztendlich sei die Option Neubau aber ohne Alternative gewesen.

„Das Dach und die Zwischendecke hätten statisch verstärkt werden müssen, zudem wird der Zuschnitt der Räume im Erdgeschoss modernen Anforderungen nicht gerecht“, gibt die Bürgermeisterin zu bedenken. Ganz davon abgesehen, dass – Stichwort Barrierefreiheit - ein Vereinsgebäude mit einem nur schwer zugänglichen Obergeschoss nicht mehr zeitgemäß sei.

Große Nachfrage nach Sportangeboten

Darüber hinaus hätten sich energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dachdämmung, eine Heizungsertüchtigung sowie die Erneuerung der Beleuchtung dringend erforderlich gemacht.

Deshalb also ein Neubau, der auch vor dem Hintergrund gesehen werden müsse, dass die Angebote der Borsdorfer Sportvereine stärker denn je nachgefragt seien. „Mittlerweile werden beispielsweise beim SV Panitzsch/Borsdorf rund 170 Kinder und Jugendliche betreut“, weiß die Borsdorfer Gemeindechefin.

Vision eines Sportkomplexes

Dies wiederum gebe Anlass zum Nachdenken darüber, ob und in welcher Form sich Sportplatz und Sportlerheim, die auch vom Freien Gymnasium genutzt werden, zu einem Sportkomplex etwa mit Tennisplätzen und einem Basketballplatz erweitern ließen.

Doch dies ist Zukunftsmusik, zumal die Gegenwart in Anbetracht einer Investitionssumme in Höhe von rund einer Million Euro herausfordernd genug erscheint. „Immerhin rund 80 Prozent dieser Summe erhoffen wir uns aus den Programmen Investkraft und Sportförderung“, so Kaden, die mit dem Bezug des neuen Sportlerheims im Frühjahr 2023 rechnet.

„Mir schwebt perspektivisch die Entwicklung Borsdorfs zur Sportgemeinde vor. Und ich erhoffe mir in dieser Hinsicht die notwendige Rückendeckung seitens der Gemeinderäte“, so die Bürgermeisterin.

Von Roger Dietze