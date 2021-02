In Brandis tobt Streit um Verkauf kommunaler Wohnungen

Brandis

Der geplante Verkauf der Brandiser Wohnstätten (BWS), für die die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt jetzt ein Angebot auf den Tisch gelegt hat, ruft den Brandiser AfD-Stadtrat Ingo Börner auf den Plan. „Warum können es andere, wenn sie auch noch den Kaufpreis stemmen müssen?“, fragt er hinsichtlich der von der Kontakt in Aussicht gestellten Sanierung. Börners Wortmeldung kommt nicht überraschend. Schon im Wahlkampf 2020 hatte Börner, der sich neben Arno Jesse um das Bürgermeisteramt bewarb, bezahlbares Wohnen auf seine Agenda gesetzt. „Einen Verkauf der Brandiser Wohnstätten wird es mit mir nicht geben“, hatte er damals gesagt.

Börner: Sozialcharta ist keine Garantie

„Vor vielen Jahren war ich Mieter der BWS und kenne auch einige dieser Wohnungen durch mein privates beziehungsweise berufliches Umfeld“, sagt der Bauunternehmer. „Daher verstehe ich die Mieter, die mit der Situation mehr als berechtigt unzufrieden sind.“ Er kenne aber auch andere Vermieter, Private wie Genossenschaften, „und ich kann nicht bestätigen, dass alle bessere Wohnungen anbieten“. Vielmehr sei ihm keine Stadt bekannt, die den Verkauf ihrer Wohnungsgesellschaften nicht bereut habe. „Selbst wenn eine Sozialcharta vereinbart wird, ist das keine Garantie“, meint er. „Eine derartige Vereinbarung gab es auch in Dresden, die Umsetzung wurde von Juristen jahrelang verhindert.“ Außerdem seien zehn Jahre keine lange Zeit, „und spätestens danach kann der neue Eigentümer mit der BWS machen, was er möchte, auch der Mieterschutz lässt sich durch die Umgestaltung in Eigentumswohnungen umgehen“, glaubt Börner. Die BWS hingegen sei seit 30 Jahren ein Steuerungsinstrument für den sozialverträglichen Wohnungsmarkt. „Warum gerade jetzt dieses Instrument dauerhaft aus der Hand gegeben werden soll, kann ich nicht nachvollziehen.“

Kontrollfunktion vernachlässigt

Dass die kommunale Tochter einen Sanierungsstau vor sich herschiebt, macht er allen Beteiligten zum Vorwurf. Geschäftsführer/in und Mitarbeiter der BWS seien im erweiterten Sinne Mitarbeiter der Stadt und werden durch den Aufsichtsrat aus Bürgermeister und berufenen Stadträten kontrolliert, der Jahresplan durch diesen genehmigt. Sie alle hätten „ihre Kontrollfunktion nicht ausreichend wahrgenommen“. Auch aus dem Jahresabschluss habe man erkennen können, dass die BWS nicht ausreichend in den Erhalt der Gebäude investiert. „In der Vergangenheit hat man zu schnell Verbindlichkeiten abgetragen, wodurch nicht viele Mittel für Instandhaltung/Sanierung zur Verfügung hatte. Einer der Gründe war sicher auch die Hochzinspolitik“, vermutet Börner. „Die jetzige Niedrigzinspolitik aber ist gut für die BWS, es ist auch nicht absehbar, dass die Europäische Zentralbank das in den nächsten Jahren ändern könnte.“

Mieterversammlung Per Postwurfsendung haben die Brandiser Wohnstätten für den 23. Februar, 17.30 Uhr, zu einer Mieterversammlung eingeladen – unter dem Vorbehalt, dass die aktuelle Corona-Lage dies zulässt. In der Mehrzweckhalle soll über den geplanten Verkauf der BWS informiert werden. Wer dran teilnehmen möchte, wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Es darf kein „Weiter so“ geben

„Die BWS ist nicht hoffnungslos überschuldet“, schlussfolgert Börner, aber „der politische Wille, die Gesellschaft anders aufzustellen, ist nicht erkennbar.“ Jährlich tilge die BWS fast eine halbe Million, einige Kreditverträge liefen in den nächsten Jahren aus, wodurch mehr Kapital für Investitionen frei würde. „Es könnte auch geprüft werden, ob Rückzahlungen gestreckt werden könnten, um Geld für Investitionen frei zu lenken“, schlägt der Stadtrat vor. Denn keinesfalls dürfe es ein „Weiter so“ geben, betont Börner mit Blick auf teilweise Schimmelbildung in den Mietwohnungen. „Sollte die BWS gesundheitsgefährdende Zustände nicht aus eigener Kraft beheben können, müsste die Stadt als Eigentümer ihrer Pflicht nachkommen, Gefahr für Leib und Leben der Mieter abzuwenden.“

Mieter beschreiben gesundheitsgefährdende Zustände

Genau diese gesundheitsgefährdenden Zustände werden gerade in einer Brandiser Facebook-Gruppe gleich von mehreren beschrieben. Allerdings glaubt man hier nicht, das Problem mit der BWS lösen zu können. Ein Mieter in der Nordstraße schreibt von einem „Schimmelproblem“, und „ nichts passiert seitens von den Wohnstätten“. Ein anderer aus der Rathausgasse hat wegen Schimmel seine Miete schon seit fast einem Jahr um zehn Prozent gemindert. „Wir sollten die Möbel in die Zimmermitte rücken und die 3 Zimmerpflanzen abschaffen, da würde der Schimmel weg gehen. Hat die BWS mit Anwalt gesagt.“ Ein Mieter auf dem Markt erzählt, ihm sei empfohlen worden: „Ich soll mehr lüften, und dass ich täglich die klatschnassen Fenstern abwischen muss, wäre ja völlig normal.“

Eine weitere Mieterin, die seit sechs Jahren in einer BWS-verwalteten Wohnung wohnt, berichtet, in dieser Zeit sei nie investiert oder erneuert worden – „trotz mehrfacher Aufforderung, sogar über einen Anwalt. Man kommt sich als Mieter vor, als wäre man nur Ballast….Heizungen und somit warmes Wasser fallen immer wieder aus, eine Notdienst-Liste gibt es nicht, man muss selber rumtelefonieren, wer sich mit den alten Heizungen überhaupt noch auskennt…. Regelmäßige Wartungen könnten teure Reparaturen verhindern. Strom ... fällt gerne mal… aus …., weil auch die Stromkästen ect. nie überprüft werden, man hört es darin dann schon mal knistern... Brandgefahr!“

„Es kann nur besser werden“

Vor diesem Hintergrund können viele aus der Facebook-Gruppe einem BWS-Verkauf durchaus Positives abgewinnen. Matthias Renker, der seit 1989 bei der Kontakt arbeitet und von zahlreichen Sanierungen der Gesellschaft weiß, postet: „Also es kann nur besser werden.“ Auch Maik Kretsche, der schon als Elektriker für die Kontakt gearbeitet hat, bestätigt: „… soviel wie die Kontakt saniert, hab ich bei anderen Genossenschaften nicht gesehen. Klar können nicht alle Häuser der Kontakt super aussehen, aber sie machen was. Bei Reparaturen wurden keine halben Sachen gemacht.“

Schmidt: Stadt hat gut verhandelt

Allerdings gibt es auch Befürchtungen, dass die Mieten steigen. Dem hält eine Brandiserin entgegen: „Einerseits schreien hier alle nach Sanierung, aber andererseits wollen alle weiter Mieten im Sozialbereich... Das passt nicht zusammen... Und ehrlich, … dass man nicht 10 Jahre die gleiche Miete zahlt, das sagt einem der gesunde Menschenverstand.“

An dieser Stelle hat sich auch Grünen-Stadtrat Alexander Schmidt in die Diskussion eingeschaltet. Er verstehe die Aufregung, sei aber sicher, dass die Mieter der BWS keine Angst haben müssen. „Der Vermieter, die BWS, bleibt der gleiche, auch alle Mietverträge verändern sich nicht. Die Stadt hat sehr gut verhandelt und die Zukunft für die Mieter gesichert. Versprochen!“

Von Ines Alekowa