In Brandis versammeln sich 50 Personen – Polizei erfasst Identität

Brandis/Bennewitz/Grimma

Am Freitag kam es in Brandis erneut zu einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig versammelten sich ab 19 Uhr in der Spitze bis zu 50 Personen und setzten sich in Bewegung. Die Versammlungsbehörde stufte den Zug als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes ein. Da Regelungen der sächsischen Corona-Notfall-Verordnung keine Beachtung fanden, griff die Polizei ein und stellte die Identität von 22 Personen fest. Es seien entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt worden, so die Polizeidirektion.

Wieder Protest entlang der Bundesstraße 107

Am Sonntag fanden sich im Muldental von 10 bis 11 Uhr wieder Menschen entlang der Bundesstraße 107 zusammen, um sich gegen die Corona-Maßnahmen zu wenden. Im Bennewitzer Ortsteil Schmölen, wo am dritten Adventsonntag beim Einschreiten der Polizei zwei Polizisten und zwei Demonstranten verletzt worden waren, waren etwa 50 Personen vor Ort, informierte die Polizeidirektion auf LVZ-Anfrage. Abstände seien eingehalten worden, es habe aber keine Anmeldung vorgelegen, so dass eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vorgenommen wurde.

In Grimma seien zwei Versammlungsleiter in Erscheinung getreten. Wie in Colditz, wo sich der Polizei zufolge zehn Personen einfanden, habe es keine Vorkommnisse gegeben. An der Staatsstraße 38 in Threna postierten sich der Polizeidirektion zufolge ebenfalls etwa zehn Personen.

Von LVZ